Vučić: Lideri opozicije ne mogu da prihvate realnost

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da samo dogovor u dijalogu sa Prištinom može donijeti trajan mir regionu, koji i dalje trpi posljedice ratova i raspada bivše Jugoslavije.

Vučić je za "Fajnenšel tajm" rekao da se većina Srba protivi rješenju kosovskog problema, kao i da je sve što govori suprotno onome što javnost želi.

On je naveo da lideri opozicije u Srbiji nisu u stanju da prihvate realnost.

"Oni nemaju plan, za njih je jedino važno da me nazovu izdajnikom i da sve ostane isto. Ali, nije me briga za to", poručio je Vučić.

On je naglasio da bi ekonomski i trgovinski razvoj - i dogovor o Kosovu i Metohiji - pomogli stabilnosti u regionu.

"Ako budemo u stanju da se međusobno povežemo ekonomski i na druge načine imamo šansi da budemo uspešne zemlje, inače će biti katastrofa za sve nas. Svi odlaze iz regiona zato nam je očajnički potrebno da promenimo ukupnu atmosferu u regionu. Ako to ne učinimo ne vidim izlaz", kaže Vučić.