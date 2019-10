Vučić: Kupili smo od Rusije oružje koje nam je Putin preporučio

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija od Rusije kupila oružje koje mu je preporučio ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Dok sam pre godinu i po dana gledao vojnu paradu u Moskvi sa predsednikom Putinom, on je izdvojio nešto i posavetovao me: `Vidite, Aleksandre, to može da vam pomogne u odbrani zemlje`", rekao je Vučić za "Sputnjik".

Vučić je naglasio da su ruski premijer Dmitrij Medvedev i ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu rekli da su ponosni koliko je srpska vojska napredovala, te naveo da je Srbija kupila od Rusije nešto što će drastično osnažiti njenu borbenu gotovost.

On je potvrdio da će se sa Putinom sastati 4. decembra u Sočiju, a da će na Dan pobjede - 9. maja ponovo prisustvovati vojnoj paradi i učestvovati u maršu "Besmrtnog puka" u Moskvi.

Vučić je dodao da će 7. maja sljedeće godine u Beogradu pokušati da organizuju marš "Besmrtnog puka" sa mnogo više učesnika nego do sada.

Govoreći o posjeti ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Beogradu povodom obilježavanja 75 godina od oslobođenja grada od nacističkog okupatora, Vučić je naveo da su njeni dometi mnogo veći nego što se očekivalo, da je potvrđena saradnja, iskreno prijateljstvo i najviši stepen povjerenja.

On je istakao da su dogovoreni mnogobrojni projekti, od proširenja skladišta gasa u Banatskom dvoru do rekonstrukcije pruge od Valjeva do granice sa Crnom Gorom, koja bi trebalo da počne na proljeće.

"To je posao kao izgradnja pruge Beograd—Bar. Mnoge projekte ćemo uključiti i u nacionalni investicioni plan, koji bi trebalo da usvojimo 5. ili 6. decembra, kad se usvoji i budžet. To predstavlja dubinsko podizanje standarda u Srbiji. Izdvojićemo deset milijardi u narednih četiri ili pet godina. Cilj je da uvedemo vodovod i kanalizaciju u svaku opštinu i da pokušamo gas da proširimo svuda", naveo je Vučić.

Komentarišući spekulacije u medijima da Rusija kontroliše i vlast i opoziciju u Srbiji, Vučić je naglasio da Srbija vodi svoju politiku i da je zahvalan Rusiji i svima u svijetu koji to poštuju.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić je naglasio da je suština da dogovor treba da postignu oni koji moraju da urede svoju budućnost, ali da je "problem što Albanci ne žele da čuju ništa što je stvarni kompromis", te dodao da sve što se danas Srbiji nudi sa Zapada nije nikakav kompromis.

Vučić je naglasio da je njemu savjest mirna jer se bori za svoj narod, dodajući da nijedna odluka nije donesena pod pritiskom. "Vodili smo politiku kao slobodna i nezavisna zemlja, i to ćemo nastaviti. Problem je što druga strana zna da hoće nezavisno Kosovo, a mi često samo znamo šta nećemo, ali ne i šta hoćemo", kaže Vučić.

On je poručio da će Srbija uvijek imati snage da zaštiti Srbe od pogroma i od onog što su doživjeli devedesetih godina prošlog vijeka i 2004. godine. "Nećemo dozvoliti da nam neko ubija i proteruje narod. Ne možemo više dopustiti da se neko iživljava nad našim narodom", poručio je predsjednik Srbije.