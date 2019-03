Vučić kategoričan: Nećemo dozvoliti nasilje!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se dijalog vodi u parlamentu, a ne na ulici i da su to evropske norme i vrijednosti.

Vučić je, povodom izjave portparola EU Maje Kocijančič da protesti treba da budu mirni i u okviru zakona kao što su bili prije proteklog vikenda, istakao da sam to tvrdi i da su to evropske norme.

"Pa, to sam i ja rekao, niste mi vjerovali da su to evropske norme. Rekao sam: `Možete da šetate koliko hoćete, sve je u redu, ali nasilje ne može!". To je sve što imam da kažem", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

On je ukazao da su oni, koji nisu dio parlamenta natjerali one koji jesu da izađu i da nešto silom pokušaju, jer, kako je naglasio, drugačije nemaju priliku za političku promociju.

"Jedino je važno da ne bude nasilja. Svi koji ga počine odgovaraće", naglasio je Vučić.

Na pitanje da li u jučerašnjim događajima ima elemenata krivičnog djela, Vučić je rekao da je to pitanje za tužilaštvo i da time neće da se bavi.

"Njihovo ponašanje govori o osionosti, kukavičluku i bahatosti – kada napadate onog za koga znate da iz različitih razloga neće smjeti da vam odgovori i da ga još ponižavate", naveo je Vučić.

On je naglasio da se na vlast dolazi izborima, demokratskim putem i procesima a da unošenje testere u RTS ne znači i da je osvojena narodna volja.

Vučić je naveo da je tek juče vidio koliko je velika podrška građana, i koliko oni ne podržavaju nasilje.

"Mi nasilje da dozvolimo - nećemo", ponovio je predsjednik Srbije.