Vučić: "Kadija te tuži, kadija ti sudi"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom odluke Euleksa da pravosuđu samoproglašenog Kosova prepusti 11 predmeta koji se odnose na Srbe da je time potvrđeno pravilo "kadija te tuži, kadija ti sudi" te da tu nema šta da se doda.



"To je sve što smo mogli da očekujemo i ništa bolje i ništa više", rekao je Vučić novinarima u Loznici.

On je ocijenio da će takse Prištine na robu iz centralne Srbije ostati sve dok SAD odlučno ne kažu Prištini da ih povuče i naglasio da poruka potpredsjednika Vlade samoproglašenog Kosova Envera Hodžaja da su takse postigle svoj cilj zvuči nevjerovatno u 21. vijeku.

"Da sam ja rekao nešto slično osudio bi me cijeli svijet. Objesili bi me u Briselu, a on to mrtav ozbiljan kaže", dodao je Vučić.

On je negirao da Vlada Srbije razgovara o angažovanju jedne advokatske kancelarije u slučaju da pokrene arbitražni postupak zbog prištinskog kršenja ugovora Cefta.

"Nema nikakvog ugovora o lobiranju. Oni su razgovarali o tome hoćemo li da pokrenemo arbitražni postupak protiv Prištine zbog uvođenja taksa Srbiji. I zbog toga su uzimali firmu čije je sjedište inače u Briselu i Parizu, a ne u Vašingtonu. Nikakve to veze nema sa lobiranjem u Vašingtonu. Samo su počeli razgovori, nema nikakvog dogovora", pojasnio je Vučić.

Govoreći o upozorenju Velike Britanije svojim građanima da ne idu na sjever Kosmeta, Vučić je rekao da njega ne plaši britansko upozorenje nego situacija na Kosovu i Metohiji.

"Ja o tome govorim svaki dan. Da li treba da zabijam glavu u pjesak kao noj kao što u Srbiji to vole da rade?", upitao je Vučić i naglasio da on svaki dan govori o potrebi da se postigne kompromis sa Prištinom, ali da je očigledno da, nažalost, nema ništa od toga.

Kosovski sudovi preuzeli su slučajeve ratnih zločina od Euleksa, pa će se osim zločina koje su počinili pripadnici terorističe OVK nad Srbima, baviti zločinima nad Albancima za koje su osumnjičeni Srbi.