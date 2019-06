Vučić: Još jedan poziv Trampu da posjeti Srbiju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je poslije sastanka sa američkim diplomatama u Bratislavi da je imao poruku za predsjednika SAD Donalda Trampa i da ga je opet pozvao da posjeti Srbiju.

On se u glavnom gradu Slovačke, gdje učestvuje na "Globsek" konferenciji, sastao sa pomoćnikom državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom i američkim senatorom Ronom DŽonsonom.

"On ima veliku podršku u SAD i nijedan američki predsjednik dugo nije dolazio kod nas. To bi dovelo do velikih promjena u našim odnosima i bilo i te kako važno za nas", rekao je Vučić novinarima.

On je ocijenio da su razgovori u Bratislavi bili važni, ali bez većih promjena, te za sljedeću sedmicu najavio posjetu Srbiji vršioca dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD Metjua Palmera.

"Za nas je važno da razumijemo šta Amerikanci žele i da nastojimo da oni razumiju šta mi želimo", rekao je Vučić.

On je ponovio da Srbija i dalje insistira na tome da Priština ukine takse na robu iz centralne Srbije i BiH i istakao da to znaju i velike svjetske sile.

"Amerikanci su bili jasni u izjavama da se takse povuku, ali je moja molba da budu istrajniji i glasniji", rekao je Vučić.

Upitan za komentar o navodnoj Palmerovoj izjavi o podjelama, Vučić kaže da izjava nije baš takva kakvu su je mediji prenijeli.

"Očekuje se da mi i Albanci donesemo rješenje, a onda će sile da daju svoje mišljenje. I to je fer. Daleko smo od dogovora, razgovora i to su činjenice, ali i to će morati da krene, a da bi krenulo, potrebno je da se ukinu takse", rekao je Vučić.

Kada je riječ o izjavi premijera samoproglašenog Kosova Ramuša Haradijana da je pozicija Prištine danas jača, Vučić je istakao da onaj ko ima jaku poziciju nema potrebe da to ponavlja.

"Gdje im je to snažna pozicija? To što su čedo Zapada nije nikakva novost, a njihova pozicija danas je, mislim, i slabija", rekao je Vučić.