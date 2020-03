Vučić: Izdao sam nalog Vojsci Srbije, zatvorićemo granice u roku od 12 sati

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je bezbjednosnim službama naložio da se pripreme da, u slučaju eskalacije migrantske krize i ogromnog priliva izbjeglica, hermetički zatvore granice Srbije. Ističe da nema mjesta panici zbog koronavirusa jer, kako kaže, Srbija nije centar krize, ali treba biti oprezan.

"Izdao sam nalog Vojsci Srbije, zamolio i biro za saradnju sa svim službama bezbjednosti, MUP i BIA, da pripreme sve planove, Vladi Srbije takođe naložio da se, ukoliko bi došlo do ugrožavanja bezbjednosti i sigurnosti Srbije, granice hermetički zatvore", rekao je Aleksandar Vučić.

"Ali, da mi budemo jedina žrtva i ako neko misli da to treba da budu zemlje Zapadnog Balkana, to se neće desiti. Zatvorićemo granice u roku od 12 sati. Već smo počeli određene stvari da radimo, nastavljamo pripreme za zatvaranje granica, a nadamo se da nećemo morati to da uradimo", poručio je Vučić.