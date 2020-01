Vučić iz Istanbula o krizi u Crnoj Gori: Kompromis ne smije da bude mimo SPC

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije danas želio da procjenjuje mogućnost za kompromis SPC i države Crne Gore po pitanju imovine crkve u toj zemlji, ali je izrazio nadu da kompromis, ako ga i bude, neće biti na štetu Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda.

Vučić je, naime, primjetio da mnogi idu na to da se u ovom pitanju govori o “pravoslavnoj crkvi” uopšteno i Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, a da se ne pomene Srpska pravoslavna crkva.

– Želim da vjerujem i nadam se da će u tom kompromisu učestovati naše crkve i manastiri, ali pod okriljem srpske crkve, kao što je to uvijek bilo – rekao je srpski predsjednik, na pitanje novinara da prokomentariše današnje stupanje na snagu spornog zakona u Crnoj Gori, te da li postoji šansa da se postigne nekakav kompromis.

Uvijek, dodao je, želi da vjeruje u mogući dogovor, ali da li je optimista po tom pitanju – ne može, ističe, baš ništa da kaže.

– Sve što sam imao da kažem po tom pitanju već sam rekao i mislim da su svi ljudi to razumjeli – dodao je Vučić.

Upitan kako vidi to što Mitropolija crnogorsko-primorska SPC “smanjuje pritisak” po pitanju spornog zakona, Vučić je uzvratio da se on u to nije miješao, ali da im svakako želi uspjeh.

– Oni sve organizuju, mi u tome ne učestvujemo. Nisam želio da im smetam na bilo koji način. Želim im mnogo uspjeha – rekao je Vučić.

Na pitanje kako utvrditi “matični broj osnivača SPC”, što je po zakonu sada potrebno da bi se crkva registrovala, a budući da je riječ o Svetom Savi, Vučić je rekao da ne želi da prikuplja lake političke poene govoreći o tome na taj način.