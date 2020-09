Vučić iz Brisela poslije sastanka sa Hotijem, Boreljom i Lajčakom: Otvorili smo temu ZSO

U Briselu je održan trilateralni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera tzv. Kosova Avdulaha Hotija, šefa diplomatije EU Džosepa Borela i specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka.

-Ti razgovori za nas nisu nikada laki i jednostavni. Najteža pitanja tek dolaze. Mi ćemo da čim se formira nova vlada, da idemo pred Narodnu skupštinu sa temom KiM - rekao je predsjednik Vučić ističući da su tri teme o kojima se razogvara i o tome su se usaglasili.

Vučić je ponovio detalje sastanka i rekao da ovo nije bio lak sastanak, ali da to nije novina. Kako je rekao, na kraju su uspjeli da nađu zajednički jezik oko pomenute tri teme.

- Ono što je za nas važno je što će prištinska strana donijeti zakon o interno iseljenim licima, to je veliko dostignuće u smislu realnih rezultata, očekivati čuda nije realno - prenio je predsjednik Srbije detalje razgovora.

- To su suštinska pitanja za našu zemlju, važno nam je da imamo zajedničko tržište rada i to je nešto što nije bilo lako dogovoriti. Nama je stalo do toga, mi se time ponosimo, i to je suštinski dogovoreno. Dogovorili smo mehanizme oko interno raseljenih lica, mogućnost otvaranja svih arhiva koji postoje - kazao je on.

Vučić je rekao da su usaglašeni stavovi oko tri teme: jedna od njih je slobodan protok roba, kapitala i uslova i da više neće biti prostora za uvođenje bilo kakvih taksi.

- Biće komplikovano, teško, ali nisam nezadovoljan. Za nas je važno da očekujemo da se razgovara o ekonomskom planu oporavka Zapadnog Balkana - rekao je Vučić.

Prenio je da će razgovori o ZSO biti nastavljeni 17. septembre na nivou šefova pregovaračkih tima, a potom 28. septembra na visokom nivou.

Predsednik Srbije rekao je da je bilo više rundi razgovora i da se govorilo o tri teme: nestale osobe, interno raseljena lica i ekonomska pitanja. On je rekao da je otvorena i tema ZSO.