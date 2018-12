Vučić: Ivanić će vidjeti operativne podatke kada dođe u Beograd

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku pokazao dio operativnih podataka o miješanju zapadnih sila u izborni proces u BiH, te da će ih pokazati i Mladenu Ivaniću.

"Pozvao sam nedavno Mladena Ivanića i rekao mu da ću i njemu pokazati kada dođe u Beograd", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu, poslije sastanka sa Dodikom.

On je naglasio da neće javnosti da pokazuje podatke do kojih su došle različite službe, ali da će o tome obavijestiti one kojih se to ticalo, a učestvovali su na različitim stranama na oktobarskim opštim izborima u BiH.

"NJima sam spreman da pokažem, a neka vas Mladen Ivanić, kome želim dobro zdravlje, obavesti, kada dođe sledeći put kod mene, jesam li imao šta da mu pokažem ili ne", rekao je Vučić i dodao da je suviše ozbiljan da bi se s tim igrao.

On je naglasio da je "najsmješnije" bilo da se govori kako se Srbija miješala, a da se neke velike sile nisu miješale.

Vučić je podsjetio da nije došao da otvori bolnicu u Istočnom Sarajevu, gdje ga je čekalo pet ili šest hiljada ljudi, samo da neko ne bi rekao da se Srbija miješala.

"Zato su svi ćutali kada je premijer Hrvatske otišao u Mostar na završni stranački skup. Nemam ništa protiv toga, samo vam kažem kako su različiti aršini i u BiH i kod svih drugih", rekao je Vučić.

Dodik je rekao da je bio svjedok kada je Vučić pokazao Ivaniću operativni nalog za prisluškivanje.

"Ivanić je imao priliku da to vidi i nije mu bilo baš ugodno", istakao je Dodik.