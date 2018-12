Vučić: Haradinaj je u pravu

Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je nije srećan zbog izjave ambasadora SAD u Prištini da je najavljeno formiranje vojske Kosova pozitivan korak.

Vučić je rekao i da je svestan da nije realno da Srbija promijeni mišljenje Amerike, za koju je nezavisnost Kosova gotova stvar.

Nakon otvaranja fabrike u Kragujevcu, Vučić je rekao da je uvijek govorio da Albanci ništa ne rade sami, već da iza svega stoje Sjedinjenje Američke Države.

"Samo što to ne moramo uvek otvoreno da kažemo. Imaju oni još saveznika u Evropi i zato moramo da se preorjentišemo na fabrike i na budućnost, da razmišljamo kako da pobeđujemo pameću. A mi da vojno pobedimo Ameriku... Nemojte. Jednom smo pokušali, pa nismo uspeli. Iako smo tada bili napadnuti i zna se šta ja mislim o agresiji", rekao je Vučić.

Komentarišući izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da će Amerika stati na stranu Kosova ako dođe do sukoba sa Vojskom Srbije, Vučić je rekao da je Haradinaj u pravu i da on očekuje da će SAD biti na strani Kosova, šta god da Priština uradi i koji god sporazum da prekrši.

"Krajnje je vreme da se s tim pomirimo da su SAD priznale nezavisnost Kosova i da je to kraj priče za njih. Nije realno da Srbija može da promeni mišljenje Amerike. Mi smo u ćošak saterani, onoliko malo koliko nas ima i koliko smo slabi, moramo da se sačuvamo", rekao je on i ponovio da je vitalni interes Srbije da sačuva mir i brani svoje nacionalne interese.

Govoreći o odluci Madagaskara da povuče priznanje Kosova, Vučić je rekao da je veoma zahvalan Vladi i narodu te zemlje i da to potvrđuje da Srbija može da se bori za svoje interese.

"Da li će to da nas spase svih muka i nedaća - naravno da neće. Ali hvala toj divnoj zemlji, umećemo to da cenimo u budućnosti", rekao je on.