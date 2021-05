Vučić Hadkeu uručio Orden Karađorđeve zvijezde prvog stepena

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas u Beogradu istaknutom austrijskom piscu i dobitniku Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu Orden Karađorđeve zvijezde prvog stepena.

Handkeu je orden dodjeljen zbog naročitih zasluga u predstavljanju Srbije i njenih građana u oblasti kulturne djelatnosti i ličnom istrajavanju u beskompromisnoj odgovornosti prema istini.

Obraćajući se na svečanosti u zgradi Predsjedništva u Beogradu, Vučić je rekao da je srećan što srpski narod u svoje prijatelje ubraja i Petera Handkea.

- Našem narodu bolji nikada nisu bili potrebni. Svaki Handkeov glas zvuči gromoglasno. Svaki put kad želim da razumem nevolje našeg naroda na Kosovu i Metohiji posegnem za nekom od knjiga Petera Handkea - rekao je Vučić.

On kaže da Handke prihvatajući ovaj orden nakon Nobelove, Hajneove, Manove, Kafkine, Ibzenove i Andrićeve nagrade, čini veliku čast Srbiji.

- Dodeljujući ovaj najznačajniji orden, Srbija pokazuje zahvalnost svom akademiku i prijatelju Handkeu - rekao je Vučić.

Vučić je zahvalio nobelovcu na svemu što čini za Srbiju i srpski narod.

- Ponosam sam što danas i pred vama mogu da kažem da prkosnu Srbiju niti veliki ni njihove sluge nikada nisu uspeli da pokore - rekao je Vučić.

Zahvalivši se na ordenu, Handke je rekao da se uvijek kada pomisli na Srbiju sjeti ikone Bijelog anđela.

- Ta ikonu pokazuje prazan grob. To znači da je Isus vakrsao i to me uvijek navodi na razmišljanja. Uvijek se po lijepom sjećam Srbije - rekao je Handke.

Svečanosti u zgradu Predsjedništva u Beogradu prisustvovao je i proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica.

Vučić je 2020. godine, povodom Dana državnosti Srbije, dodijelio Handkeu Orden Karađorđeve zvijezde prvog stepena.

Predsjednik Komisije za odlikovanje Sima Avramović rekao je tada da Handke za Srbiju predstavlja pravog prijatelja, osvjedočenog i istrajnog u najtežim trenucima.

"Zdušno je branio srpsku istinu i kada je zbog toga doživljavao neprijatnosti i osporavanja, čak i po dobijanju Nobelove nagrade koja mu nije izmakla samo zahvaljujući njegovom jedinstvenom književnom talentu", rekao je Avramović.

Orden Karađorđeve zvijezde je odlikovanje Srbije koje se dodjeljuje za naročite zasluge i uspjehe u predstavljanju države i njenih građana.

Ovo odlikovanje ustanovljeno je 2009. godine, već 2010. prva osoba koja ga je dobila Ukazom predsjednika Srbije o odlikovanjima povodom Dana državnosti 2012. godine bio je srpski teniser Novak Đoković.