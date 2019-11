Vučić: Građani da ne brinu zbog navodnih američkih sankcija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da građani ne treba da se brinu zbog medijskih napisa da će SAD uvesti sankcije Srbiji zbog nabavke ruskog naoružanja, te istakao da će Beograd umijeti da riješi sve nesuglasice sa američkim partnerima.



Vučić je rekao SAD ne donose lako odluke o sankcijama, a kada to i učine te mjere ne pogađaju narod ili državu, nego neku kompaniju ili pojedinca.

"Rekao sam da ćemo da vodimo odgovornu politiku da bismo izbjegli svaku vrstu problema sa bilo kim. Sve je to pomalo čudno. Kada se priča o sankcijama, nisu to sankcije koje bi pogodile narod ili državu, nego kompanije i pojedince", rekao je Vučić za TV Pink u Ženevi, gdje će sutra prisustvovati skupu o Zapadnom Balkanu.

On je rekao da takve vijesti o sankcijama šire neki u Srbiji kako bi unijeli dozu nesigurniosti i straha, ali da se nada da će Beograd sa američkim partnerima sve nesuglasice umijeti da riješi, kao i sve do sada.

Govoreći o sutrašnjem skupu u Ženevi na trmu "Strateški dijalog o Zapadnom Balkanu", Vučić je naveo da će na tom skupu biti riječi o svim pitanjima značajnim za Evropu, kuda i kako dalje, šta sa Zapadnim Balkanom i o odnosu Beograda sa Prištinom.

Vučić je rekao da je za njega iznenađenje što na ovom skupu u Ženevi neće prisustvovati predstavnici Prištine, ali da misli da su željeli da time pokažu da imaju važnije odnose sa SAD, pošto će američki zvaničnik Majkl Pompeo imati predavanje u Berlinu i Hašim Tači će ići da ga sluša.

Prema njegovim riječima, Priština tako šalje poruku da je za nju jedino važno šta će važno šta će Amerikanci da kažu, a ne Evropa.

Vučić će u Ženevi imati niz sastanaka sa evorpskim zvaničnicima, kao i sa novim šefom evropske diplomatije Žozepom Borelom.

On je naveo da i u Srbiji i u ostatku Balkana postoji neka škola da se region naziva jugoistočna Evropa, čime se želi pobjeći sa Balkana, što ne razumije.

Komentarišući izjavu francuskog predsjednika Emanuela Makrona da je "NATO na samrti" i da je "Evropa na rubu propasti", Vučić je rekao da želi da u ponedjeljak i utorak, 11. i 12. novembra na sastanku sa njim razgovara i o njegovom viđenju i strategiji za EU.

"Izuzetno je važno da mi uradimo sve što možemo, da se uklopimo ne u nove tendove, nego da imamo jasan plan koji možemo da realizujemo, a koji ne ide protiv najdominantnijih sila EU", rekao je Vučić, koji će večeras u Ženevi prisustvovati večeri Borela sa predstavnicima zemalja regiona.

Komentarišući komentare iz Hrvatske, Zagreba u vezi sa njegovim dolaskom na kongres Evropske narodne partije, koji se 20. novembra održava u Zagrebu, Vučić je rekao da njegovi saradnjici to strateški planiraju, ali da još ne može da kaže da li će ići i da li će imati vremena, te da je taj datum još daleko.

"Mislim da oni (u Hrvatskoj) nisu donijeli odluku, konsultovaćemo se tokom naredne nedjelje. Nemam vremena da bi me zabavljala ta histerija u dijelu njihove javnosti, posebno one koja nikada nije bila naklonjena regionalnoj saradnji i dobrim odnosima Srbije i Hrvatske. Ona može čak ponekad da prija, jer to znači da ste dobro radili za Srbiju", rekao je Vučić.