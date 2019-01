Vučić, Dodik i Cvijanović unijeli badnjak u Predsjedništvo Srbije

Nema boljeg dana od Božića da se okupimo i razgovaramo – ovo je poruka Milorada Dodika, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH koji je u Beogradu, zajedno sa predsjednicom Republike Srpske, Željkom Cvijanović, i predstavnicima Srba iz regiona, prisustvovao unošenju badnjaka u zgradu Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije.

Badnjak je u zgradu unio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je poručio da Srbima najviše trebaju djeca i zajedništvo, kako u Srbiji tako i van nje. Srbija će nastaviti da bude podrška Srbima u regionu, radićemo na očuvanju našeg identiteta i pisma, srpskog imena i prezimena, rekao je Vučić poslije sastanka sa Srbima iz regiona.

Mir i očuvanje stabilnosti su prioritet Srba, gdje god bili. Govoreći o odnosima Srbije i Republike Srpske, Vučić je istakao da Srbija nikada neće ići protiv Srpske.

"Ono što mi se čini da smo mi uspjeli, to smo najprije uspjeli u dogovoru sa predsjednikom Dodikom i predsjednicom Cvijanović, Ana i ja još ranije, mislim da smo to uspjeli sa svima, a to je da čak i kad imamo razlike između sebe, kada ne mislimo isto, da odnos Srbije prema pripadnicima svog naroda uvijek bude odnos poštovanja, odnos razumijevanja i odnos podrške, a da sličan odnos poštovanja prema Srbiji pokazuju predstavnici našeg naroda. Da nikad više ne dođemo u situaciju u kojoj smo bili i devedesetih i početkom dvehiljaditih, da imamo tu vrstu sloge kakvom Srbi nisu mogli da se diče decenijama, da ne kažem vekovima", istakao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Svi smo zagledani u Srbiju koja nam je do sada bezrezervno pomagala, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH. Milorad Dodik je istakao da je Badnji dan pravo vrijeme da Srbi pokažu sabornost i da se okupe, ali i da podijele probleme i muke sa kojima se svakodnevno suočavaju. Mi želimo da se očuva mir, Srbi tome teže, kaže Dodik.

"Mi ne želimo konflikte kao što se vidi, ali to nije dovoljno da konflikata i nerazumjevanja među nama nema. Mi želimo u BiH da izgradimo ustavnu poziciju srpskog naroda i Republike Srpske. Nama je Republika Srpska sinonim za slobodu srpskog naroda, a Srbija je sinonim za naš život i da se u tom pogledu tako i ponašamo. Mi želimo da legalizujemo taj pristup, jer on ne vrijeđa nikoga", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Srbija je, kroz različite projekte, pomagala Republiku Srpsku, a dobra politička i ekonomska saradnja biće nastavljena, kaže predsjednica, Željka Cvijanović. Okupljanje Srba iz regiona u Beograd, kaže, pokazuje obavezu i želju da se pokaže jedinstvo i pošalju pozitivne poruke.

"Srbija jeste najjači igrač u regionu. Mi u Republici Srpskoj smo zagledani u ono što radi i što postiže Srbija i to nam daje i nadu i garanciju i sigurnost da se mnogo bolje osjećamo u Republici zbog toga", istakala je Željka Cvijanović, predsjendik Republike Srpske.

Srbi u regionu moraju da rade i na očuvanju digniteta i snage Srpske pravoslavne crkve, jedna je od poruka iz Beograda. Poslate su i čestitke za Božić. Posebna je, od Aleksandra Vučića, otišla Srbima na Kosovu i Metohiji kojima je poručio da je Srbija uz svoj narod, posebno kada je teško. Osim Dodika i Cvijanovićeve, u Beogradu su danas bili i predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac, predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, Ivan Stoilković, lideri Nove srpske demokratije Andrija Mandić i Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević, kao i poslanik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.