Vučić: Bez novih mjera, oštre sankcije za nepoštovanje postojećih

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nema novih mjera u borbi protiv virusa korona, ali da će veoma oštro biti sankcionisani oni koji ne poštuju već uvedene mjere.

- Drugi izbor nemamo, jer ne možemo da zatvorimo našu ekonomiju, život. Ali dogovorili smo se da ono što je minimalno, moraće da se poštuje - istakao je Vučić, nakon sastanka u Beogradu sa rukovodiocima svih kovid-bolnica u Srbiji.

On je rekao da je u Srbiji i dalje sve "pod kontrolom", ali da je problem što je veliki dio bolničkog osoblja zaražen, među kojima direktor beogradske Infektivne klinike Goran Stevanović.

- Situacija je za brigu, ali nismo uspaničeni, stvari držimo pod kontrolom - rekao je Vučić.

Po broju zaraženih lica, rekao je on, u Srbiji je danas najteži dan, odnosno više od 1.200 zaraženih lica, a više od 50 odsto u Beogradu, gdje je najteža situacija.

Naveo je da brojke brinu, ali da je situacija u Srbiji i dalje znatno bolja, nego u svim drugim dijelovima Evrope.

Vučić je rekao da je Srbija već potpisala predugovor sa farmaceutskim gigantom "Fajzerom" za kupovinu američko-njemačke vakcine protiv virusa korona, da se odrđena količina očekuje do Nove godine, a do kraja marta 300.000, ali da to nije dovoljno.

On je dodao da kineska i ruska vakcina još nisu registrovane, ali da se pregovara.

- Nama je svejedno gde ćemo da kupujemo, ali kupićemo je koliko god da košta i biće besplatna za sve naše građane - dodao je on.

Vučić je najavio da je odlučeno da 120.000 zdravstvenih radnika u Srbiji dobije do kraja godine jednokratno 10.000 dinara /85 evra/, a od 1. januara biće stalno povećanje plata, odnosno biće im najviše uvećane plate.

Rekao je da će 1. decembra biti završena nova kovid bolnica u Batajnici, kod Beograda.

- Spremni smo da gradimo i nove brze privremen bolnice za 10 do 15 dana, ako bude potrebno, jedino ne znam gdje ćemo pronađi ljekare i novo medicinsko osoblje - dodao je Vučić.

On je najavio nabavku novih vakcina protiv sezonskog gripa iz Mađarske, Njemačke.

- Molim ljude da pokušamo da izbegavamo događaje sa 300 ljudi u zatvorenom prostoru - rekao je Vučić i ponovo pozvao građane da poštuju mjere.

Današnji sastanak uslijedio je nakon što je juče zabilježen rekordan broj zaraženih u 24 časa od početka epidemije - 1.053.