Vučić: Berlin će preko Brisela voditi glavnu riječ za Kosovo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će, bez obzira ko bude imenovan za izaslanika za Kosovo, glavnu riječ o rješenju kosovskog pitanja voditi Berlin preko Brisela.

Vučić, kako je naveo, misli da već zna ko će biti predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i vjerovatno BiH.

"Biće to neko od velikog uticaja u Berlinu, odnosno sa velikom podrškom Berlina. On će biti pod velikim uticajem Berlina. De fakto će, bez obzira na to koja je ličnost, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč, što za nas nije lako", rekao je Vučić za TV Prva.

Govoreći o razgovoru sa visokim predstavnikom za spoljnu i bezbjednosnu politiku EU Žozepom Boreljom, Vučić je naglasio da je riječ o iskrenom prijatelju Srbije koji razumije njenu poziciju.

"Za razliku od onih koji misle da je normalno da Srbija mora da prizna Kosovo i da je samo pitanje trenutka kada će to biti, on je čovek koji dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo i zna da ni Španija neće to da učini", istakao je Vučić.

On je ukazao da je Borelj profesionalac i da mora da razgovara i sa Prištinom, jer ima Nijemce, Fancuze i druge koji su priznali nezavisno Kosovo.