Vučić: Beograd zna za šta se bori, dok Priština ne zna šta hoće

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija vodi politiku mira i zna za šta se bori, dok prištinski zvaničnici daju dnevno po pet različitih izjava i ne razumije šta oni hoće.

Vučić je izrazio nadu da će Priština konačno razumjeti da bez razgovora neće biti rješenja.

"Problem je što više ne znam šta oni /Priština/ hoće, šta traže od nas, od sveta, šta uopšte hoće", rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska Pčinjskog okruga.

Govoreći o sjednici Savjeta bezbjednosti UN, Vučić je ocijenio da je ruski ambasador u UN Vasilij Nebenzja postavio logično pitanje prištinskom ambasadoru - zašto prisustvuje sjednici Savjeta na kojoj se raspravlja o Kosovu i Metohiji, ako smatra da je to šarada.

Vučić je dodao da za njega nije neozbiljno niti je šarada kada ide bilo gdje u svijet - u Brisel, UN, ističući da je ulog veliki.

"Ulog je mir i stabilnost, a ljudi to uzimaju zdravo za gotovo, kao da je to osigurano, a nije. Jedna iskra može da zapali ceo region. I toga moramo da se pazimo", rekao je on, dodajući da Priština treba da kaže ako joj do toga nije stalo.

On je naglasio da je politika Srbije po tom pitanju racionalna i odgovorna, a ne halabuka i izgovaranje velikih riječi.

"To je politika mira, postepenih koraka približavanja kompromisu ako ga neko želi, a ako ne želi, dovoljno smo jaki da i bez dogovora, uprkos svim problemima sa kojima ćemo se suočavati u budućnosti, nastavimo izgradnju bolje budućnosti za naš narod i građane", rekao je Vučić.

On je ponovio da Priština mora da ukine takse na robu iz centralne Srbije i BiH, jer to razara ekonomiju i povjerenje.

Vučić je danas nastavio dvodnevnu posjetu Pčinjskom okrugu, u okviru kampanje "Budućnost Srbije" tokom koje će obići svih 29 okruga i više od 100 opština širom Srbije.