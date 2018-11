Vučić: Albanske trupe krenule ka sjeveru Kosova

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas u Beogradu da su Albanci na Kosovu i Metohiji ponovo pokrenuli svoje trupe i krenuli ka sjeveru i da je situacija u vezi sa Kosmetom mnogo lošija nego inače.

"Dobili smo nove informacije o pokretu albanskih trupa ka severu Kosova. Ponovo su uzeli gliser kojim se /Hašim/ Tači vozio po Gazivodama. Moguće je da kreće u kontrolu jezera Gazivode ili žele da kontrolišu zeleni prelaz da bi sprečili bilo kakav protok robe", rekao je Vučić na početku sastanka sa predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji.

On je naveo da ima informaciju da je Ramuš Haradinaj rekao da neće ukloniti sto odstotnu taksu na robu iz centralne Srbije, dok Srbija ne prizna nezavisnost samoproglašenog Kosova.

"To nas dovodi nas u užasnu poziciju, ali i govori da iza toga stoje neke velike sile jer nije to iz njegove glave izašlo. On je to pročitao sa nekog papira a srećom bio je dovoljno neoprezan da to iznese", istakao je Vučić.

On je poručio da Beograd neće priznati nezavisnost Kosova.

"Dobro moramo da se spremimo za dugu i tešku borbu pošto mu nezavisnost nećemo priznati", rekao je Vučić.

Sastanku prisustvuju srpski poslanici, predsjednici opština na Kosovu i Metohiji, direktori preduzeća i drugi predstavnici Srba, kao i predstavnici Vlade Srbije.