Vučić: Ako treba, idem na poligraf

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je spreman da ide na poligraf zbog izmišljene afere oko oružja, ali i drugih stvari za koje ga opozicija optužuje.

Vučić je gostujući na Pinku rekao da opozicija besmisleno optužuje bivšeg ambasadora Palestine u Crnoj Gori Muhameda Dahlana – da je umiješan u izvoz oružja iz Srbije u Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate i istakao da su to gluposti.

– Optužuju zvaničnog ambasadora Palestine u Crnoj Gori. Ali, znate sa kim je on imao prvi sastanak u Beogradu od političara – sa Draganom Đilasom, vjerovali ili ne, ali to nisu rekli – rekao je Vučić i naglasio da je to samo jedna pikanterija u moru njihovih laži.

– Pričali su o poljoprivredi, nije tu bilo nikakvog krivičnog djela ili bilo čega – dodao je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da je za razliku od njih spreman da ide na poligraf i za oružje i sve druge namještene afere.

– Naravno da ću da se borim da Srbija prodaje oružje, ali da lično učestuvjem u tome, ne pada mi napamet. Meni novac nije potreban. Ja živim za to da se jednog dana priča kako smo razvijli ekonomiju i promnelili Srbiju – rekao je on.