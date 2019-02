Vrijedi li poštenje: Našao torbicu punu para, zauzvrat dobio samo hvala

Radnik niške "Elektrodistribucije" Aleksandar Miladinović vratio je danas izbezumljinoj ženi torbicu sa par desetina hiljada evra, a zauzvrat nije dobio ni evro kao pošteni nalazač.

On kaže da se sve desilo na Bulevaru Zorana Đinđića.

"Tokom pauze izašao sam do svojih kola da ostavim nešto. I na kolima koja su bila na obliižnjem parkingu vidim stoji crna torbica. Pogledam u nju, a ona puna sa štosovima evra i to sve u apoenima od 500 evra. Kad' me oblio neki znoj, neka neprijatnost. Nikad toliko para nisam video na jednom mjestu. Ne mogu da tvrdim, ali sad kad' sam se smirio, mislim da je bilo pedesetak hiljada evra - priča Miladinović, radnik po ugovoru u ovoj niškoj firmi.

On kaže da je u jednom trenutku zazvonio telefon koji je bio u drugoj pregradi.

"Javim se ja, a ženski glas preklinje da joj vratim novac i pita gdje se nalazim. Kažem joj ja, misleći da ću duže da je čekam. Ma kakvi, nije prošlo nekoliko trenutaka kada je došla, rekla mi ime i počela je da me grli, ljubi... Objasnila je da je to novac od nasljedstva koji bi trebalo da se dijeli na nekoliko delova. Valjda od nekog prodatog stana, kuće, ne znam. Da sam joj, kako je rekla, spasio život. Okrenula se i otišla, a ja sam ostao šokiran - objašnjava Aleksandar.

Kolege su ga zadirkivale, da li je uzeo deset odsto što mu sleduje kao poštenom nalazaču.

"Ne kažem da mi ovom trenutku ne bi pomoglo, ali ne. Ne, nisam uzeo, imam troje male djece i Boga se jedino bojim. Poslije svega razmišljam se o toj ženi koja nema više od 50 godina. Mislim da joj se srušio život kada je uvidjela da je ostala bez one torbice pa ako sam uradio dobro djelo, neka onaj odozgo

nagradi - priča nam Miladinović.

Da cijela neuobičajna priča bude zanimljivija, on je krenuo ka radnom mjestu i poslije nekoliko koraka naišao je na novčanik bez para, ali sa dokumentima koji je ostavio na portirnici Elektrodistribucije tako da onaj ko ga je izgubio ili je bio opljačkan tu može da ga preuzme.