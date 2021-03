Vranjanac koji revakcinisan pogrešnom vakcinom: Bio sam loše, planiram tužbu

Vranjanac Slađan Antić, koji je primio dvije različite vakcine protiv korona virusa, kaže da još ima tegobe, da smatra da su sestre napravile grešku, da još nije podnio tužbu, ali da se sprema da to učini.

Kaže i da ga državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek zove svaki dan kao što je obećao, da su mu danas dolazili i iz Doma zdravlja da ga obiđu i vide kako je, ali da se za njegovo zdravlje interesuje i gradonačelnik Vranja.

U centru pažnje Antić je dospio ovih dana pošto je objavljeno da je prvo 28. januara primio Fajzerovu vakcinu, a zatim da je 18. februara revakcinisan kineskom Sinofarm vakcinom. U vezi sa ovim slučajem, kako saznaje Telegraf sprovešće se unutrašnje mjere i kontrole u Zdravstvenom centru Vranje.

- Bio sam baš loše. Malo me je prošlo, ali me još bole grudi, i imam svako jutro nesvestice kada se probudim, a ponekad me uhvati i u toku dana. Neurolog mi je dao lekove, njih pijem, pored svoje terapije koju uzimam zbog šećera - kaže Antić za naš portal.

- Nisu gledale kada su unosile podatke. Ja sam dao doktoru karton, a on je prosledio njima, pošto one rade na računaru. Nisu gledale šta piše u kartonu a mogle su da vide sigurno i računaru vakcinu. Doktor je, što je najtragičnije, moj prijatelj, ja sam se sa njim zapričao, i eto šta se desilo - priča nam ovaj Vranjanac:

- Tog dana čak nije bilo ni gužve, šta više, bio sam jedini. Bio sam tamo u 9.25 sati, nikoga nije bilo ispred mene, bio sam jedini na šalteru:

Navodi i da ga državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek zove svaki dan kao što je i obećao i raspituje se o njegovom zdravstvenom stanju.

- On je čovek prva liga. Bili su danas i iz Doma zdravlja da vide kako sam, ali ja tada nisam bio kod kuće. I gradonačelnik me je zvao. Baš je bio zabrinut - kaže Antić, a na pitanje da li mu je rečeno šta dalje treba da radi otkriva da mu je rečeno da će sutra gostovati u jednoj emisiji sa dr Predragom Konom i da će mu on reći šta i kako.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović je, govoreći o ovom slučaju, rekao da se desilo nešto što nije smjelo i nije moglo da se desi da su poštovane procedure.

- Tako nešto se ne sme ponoviti, procedura je poznata, procedura je jasna i ona se mora sprovoditi do kraja. Svako mora da bude pitan pre nego što mu se da druga doza, koju ste vi primili vakcinu. Ne samo uvid u njegovu dokumentaciju, nego i da ga pitaju. I ako ne zna, da se to vidi iz njegovih dokumenata - naglasio je prof. dr Tiodorović i dodao da je najvažnije da pacijentu kod koga je došlo do davanja druge vakcine, zdravstveno stanje bude pod kontrolom.