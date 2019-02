Vozač autobusa ispričao kako je došlo do udesa u kojoj je povrijeđena voditeljka

Autobus koji je jutros u Beogradu teško povredio voditeljku Deu Đurđević prethodno je proklizao, zbog čega je vozač potpuno izgubio kontrolu nad vozilom. Riječ je o autobusu na liniji 78, a prema izjavama vozača on je naišao na klizav kolovoz, jer se zbog cijevi koja je pukla voda na asfaltu zaledila.

"Kako je rekao naš vozač, on je pokušao da obiđe dva automobila koji su prethodno bili zaustavljeni, jer je došlo do kontakta između njih. Međutim, autobus je potom udario bočno u automobil koji je bio parkiran na trotoaru, odbio se o njega i tako je nastala nezgoda. U tim trenucima vozač ne može da vlada vozilom. Žao nam je što se to desilo," rekao je " Drago Tošić, direktor Konzorcijuma privatnih autoprevoznika.

Vozač autobusa ima 42 godine i do sada nije imao problema, kaže Tošić, a vozilo kojim je upravljao bilo je ispravno.

"Kako je kazao, on je vozio sporo, a izjavio je da se voda slivala niz ulicu zbog pucanja cevi," objasnio je Tošić.

Inače, nakon ovog udesa usledio je još jedan, kada je na sva ova vozila naleteo i autobus na liniji 59.

Podsjetimo, voditeljka TV Pink Dea Đurđević teško je povređena u udesu koji se rano jutros dogodio kod bolnice "Dr Dragiša Mišović".

Do udesa je došlo tako što je Dea imala lakši sudar sa drugim automobilom. U trenuku kada je iz vozila izašla kako bi se sa vozačem dogovorila šta da rade na nju je naleteo autobus i otkinuo joj ruku.

Dea je hitno prevezena u Urgentni centar, a otkinutu ruku su lekari "stavili na led" i na sve načine pokušavaju da je spasu kako ne bi ostala bez nje.