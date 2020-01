Vojni analitičar razotkrio namještaljku na Bliskom istoku, rat isplaniran, prava meta je Tramp

Iranska revolucionarna garda napala je američku vojnu bazu u Iraku sprovodeći osvetu za svog ubijenog generala Kasima Sulejmanija. Raketiranje su pratila još dva misteriozna događaja, pad ukrajinskog aviona nadomak Teherana i zemljotres u Iranu, Vlade Radulović otkriva zakulisne radnje na Bliskom istoku koje su promakle očima skoro čitavog svijeta.

Dok su sve oči svijeta uprte na Bliski istok, američkom predsjedniku Donaldu Trampu spremaju udar iza leđa, usred Vašingtona.

- Ne treba zaboraviti pitanje impičmenta. Sve je to povezano. Nama se isto to desilo kada smo bombardovani 1999. godine. Za to vrijeme, Klinton je bio opozvan zbog seksualne afere sa Monikom Levinski. Nije slučajno da se ovo dešava baš sada - ističe Radulović.

On ističe da su obje strane bile obavještene o onome što će se desiti, te da je sasvim izvjesno da se radi o namještaljci.

- Iračani su znali da će Amerikanci napasti kada je ubijen Sulejmani, potvrđeno je i da su američki vojnici imali informacije o raketiranju unaprijed. Iran je morao da odbrani čast, ali po rezultatima raketiranja vidite da se tu možda radi i o unaprijed isplaniranom dogovoru. Nešto slično smo imali u Siriji kada su SAD, Velika Britanija i Francuska izvele koncentrisane udare na tu zemlju kako bi spriječili navodnu upotrebu hemijskog oružja - kaže Radulović.