Voda prodrla u vrtić i kuće, odnijela most na magistralnom putu

Obilne padavine dovele su do izlivanje rijeke i potopa i u Ljuboviji.



Čitalac "Telegrafa" poslao je fotografije na kojima se vidi potop u Ljuboviji. Kako je naveo, na priloženim fotografijama je njegova kuća kao i vrtić. Kao što se može videti, dvorište vrtića je u vodi...

Prema njegovim riječima, pola Ljubovije je potopljeno.

Snimci kruže društvenim mrežama, pa je na Fejbuku osvanuo snimak iz Ljubovije na kome se vidi kako bujica nosi sve pred sobom.

U prekidu je saobraćaj na više regionalnih puteva.

RHMZ je u najavi objavljenoj u 17.50 sati saopštio da se tokom večeri i noći u većem dijelu Srbije oblačno sa kišom, ponegdje i pljuskovima sa grmljavinom.

- Intenziviranje padavina očekuje se u Banatu, Beogradu, delovima Srema, u centralnoj, a posebno u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, pa se do jutarnjih sati očekuje još dodatnih 15 do 30 mm, ponegdje i preko 40 mm kiše - naodi se najavi RHMZ koja se odnosi na period od 17.47 sati, do sutra u 23.47 sati.