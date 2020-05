Vladan Lukić: Arkan nas je štitio od Hrvata na Maksimiru

Centarfor crveno-bijelih iz posljednje sezone prvenstva velike Jugoslavije prisjetio se nemilih scena iz Zagreba.

Na sutrašnji dan, prije tačno 30 godina, desio se Maksimir! Neredi na samom početku utakmice Dinamo - Crvena zvezda na neki način bili su uvod u rat i kasnije raspad SFRJ.

A nemilih scena iz Zagreba u razgovoru za Kurir sjetio se Vladan Lukić, akter meča koji više nikad nije završen.

- Došli smo normalno u Zagreb i smjestili se u hotel „Esplanada“. Kad nam je uveče u posjetu svratio sportski direktor Dinama Velimir Zajec, skrenuo nam je pažnju na moguće incidente. Sjedio je s nama, ćaskao i ukazao na neke stvari koje bi mogli da se dese - počeo je razgovor tadašnji centarfor crveno-belih.

Kako je izgledao prvi momenat na Maksimiru?

- Do dolaska na stadion mislili smo da će se igrati utakmica. Ali kad smo izašli na zagrijavanje, vidjeli smo da od toga nema ništa. Osjećala se napeta atmosfera. U jednom trenutku su njihovi navijači počeli da lome dijelove ograde kako bi došli do tribine gdje su bili naši. Hrvati su bili smješteni iznad „delija“ i bacali su razne predmete na njih, od kamenica do flaša. Kasnije su naši navijači pričali da su ih polivali mokraćom.

Kakva je tačno bila uloga Željka Ražnatovića Arkana?

- Koliko se sjećam, njegova uloga je bila da brine o bezbjednosti Zvezdine ekspedicije. Stalno je bio u komunikaciji s policijom. Nama je prenosio određene informacije, a sa njim je bilo još ljudi u civilu koji su došli iz Beograda. Bio je u restriktivnom prostoru, posljednji je od nas ušao u tunel. Poslije nam se pridružio u svlačionici, izlazio napolje i pričao s policajcima, koji su bili u rasulu. Sa nama se vratio avionom za Beograd - završio je Vladan Lukić.