Virus korona ih je razdvojio: Dirljiv susret policajca i medicinske sestre

НАШИ ХЕРОЈИ Колега из Полицијске управе за Град Београд поздравља се са супругом која је медицинска сестра на Ургентном центру. Они су на својим радним местима, а ви због њих останите код куће! #mupsrbije #ostanikodkuce #policijasrbije #policija #policajac #nacionalnemanjine #uniforma #bezbednost #sigurnost #policijauzajednici #usluzbigradjana #koronavirus #prevencija #zastita

