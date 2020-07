Virus korona donio i "virus straha"

U Srbiji je, osim virusa korona, zavladao i “virus straha” zbog čega se posljednjih dana veliki broj građana javlja ljekarima i sa najmanjim simptomima, ocijenio je načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu Ivica Mladenović.

Mladenović je naglasio da je stanje povećanog straha od virusa korona među ljudima uzrokovano “davanjem značaja virusu više nego što je potrebno”.

– Bojim se da su građani Srbije u izuzetno nepovoljnoj situaciji, sluđeni svim preporukama koje dobijaju. Samim tim je normalna reakcija da se na minimalnu pojavu simptoma virusa korona javljaju ljekaru – rekao je Mladenović.

On smatra da je bolje da se jave u kliniku i na najmanji simptom, jer će bar psihološki biti mirni.

Mladenović je ocijenio da će većina ljudi, odnosno 80 do 90 odsto, infekciju proći asimptomatski, a da od onih deset odsto koji imaju simptome samo deset ili petnaest procenata zahtijeva određeni tretman, a taj broj predstavlja tri do pet odsto ukupno pozitivno testiranih pacijenata.

– Postavlja se pitanje ko će preuzeti odgovornost da odredi ko su tih tri do pet odsto, a svakako to ne mogu laici. To je odgovornost, odnosno zadatak zdravstvenog sistema – rekao je Mladenović za Sputnjik.