"Virus je još prisutan, stariji od 65 godina u prevoz samo ako moraju"

Epidemiolog Predrag Kon kaže za RTS da smanjio procenat otkrivenih slučajeva, pa je virus još manje u cirkulaciji. Navodi da bi stariji od 65 godina i hronični bolesnici trebalo da i dalje izbjegavaju javni prevoz.

"Oni bi trebalo da izbjegavaju prevoz osim ako im je neophodan, a kada je neophodno onda da koriste maske i eventualno rukavice. Bez obzira što je preporuka, jeste to obavezujuće u ovom trenutku. Još je bolje da ga ne koriste dok procenat bude stabilno ispod jedan odsto", rekao je Kon.

Na pitanje da li bi ušao u autobus i ako neko nema masku, navodi da bi on imao masku, pa bi tako anulirao neku nespremnost toga da poštuje mjere.

"Onaj ko ne koristi masku, a svi ostali koriste on je zaštićen. To je slučno kao i kod vakcinacije. Dok taj broj bude sasvim mali, to nije problem, kad je veći onda budu zaštićeni oni koji nose maske što je najvažnije", naveo je Kon.

Prema njegovim riječima, logično je da ljudi malo žele da se oslobode.

"Što se tiče prevoza izuzetno sam zadovoljan, nema preteranih gužvi. Ne mislim da će ih biti još neko vrijeme. Što se kafića tiče, nije jednako ponašanje u centru grada i na periferiji. Uglavnom se poštuju mjere, sem neka društva", kazao je Kon

Ističe da je 95 zaraženih osoba značajan broj koji ukazuje na to da je virus prisutan.

"Tek kad bude 28 dana nula, onda možemo da kažemo da epidemije više nema, dotle je virus prisutan. Kad bude redovno ispod 20 zaraženih, to je već negdje 0,4 - 0,5 odsto, tada je samo sporadično prisutan i taj period ćemo imati. Imaćemo nulu neki dan, pa će se ponovo pojavljivati", zaključio je Kon, dodajući da kad 28 dana bude nula tada sa sigurnošću možemo da kažemo da smo izašli iz epidemije.