Virus iz Kine će se proširiti u druge zemlje: Može li doći u region?

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da će se novi koronavirus, vjerovatno, proširiti u druge dijelove Kine i možda i u druge zemlje u narednom periodu. Teorijski, ovaj virus koji je ponikao u kineskom gradu Vuhan, može da dođe i u Srbiju kaže za Telegraf.rs profesor Zoran Radovanović, epidemiolog.

Takođe, kako saznajemo, SZO će sutra imati sastanak na kojem će odlučivati da li je potrebno ograničiti saobraćaj, a što je Kina već jednim dijelom učinila zaustavivši putovanja u Vuhan, i iz tog grada.

- Više slučajeva treba očekivati u drugim dijelovima Kine i vjerovatno drugim zemljama u narednim danima - rekao je portparol SZO Tarik Jašarević, preneo je Rojters.

Do sada je u Kini virus bio uglavnom koncentrisan u gradu Vuhan, mada postoje i izolovani slučajevi u Šangaju i Pekingu.

Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za naš portal da takozvana vuhanska bolest može da dođe i kod nas nakon završetka kineske Nove godine. Na pitanje, koliko je za Srbiju loše to što je žarište u Kini, podsjeća da smo imali prošle godine 80.000 kineskih turista i dodaje:

- Moguće je da dođe i kod nas. Istina, najveće su šanse za zemlje koje imaju intezivne veze sa Kinom. Recimo Australija, koja godišnje prima milion kineskih turista, tamo je već jedan sumnjiv došao iz Kine, ima respiratorne simptome, pa je izolovan. Teorijski, može da se proširi u u bilo koji dio svjeta, tako da je rizik opšti. Ali, sutra će SZO da održi sastanak, pa će procjeniti da li je ovo što se dešava narodno zdravstvena prijetnja međunarodnih razmjera. Ako im se učini da je rizik veći onda će se proglasiti opasnost od međunarodnog značaja, pa će preduzeti energičnije mjere. Prije dva dana preporuka je bila samo pozornost, a od sutrašnje procjene zavise i putovanja - kaže prof. dr Radovanović.

Prema njegovim riječima, Kina je već ograničila putovanja.

- Kinezi su uveli zabranu putovanja, jer je njih ovo uhvatilo u najrizičnijem trenutku - njihove lunarne Nove godine. Tako su zabranili putovanja iz Vuhana i dolaske u Vuhan. Takođe, Kinezi su već uveli termovizijske kamere na aerodromu - navodi on.

Naš sagovornik kaže da ćemo i mi vjerovatno uvesti kontrolu na aerodromu, i putnicima će se vjerovatno dijeliti pisani materijal na kojem će pisati da se jave ljekaru ukoliko u roku od 10 dana dobiju temperaturu.

- Postoji uvijek mogućnost tih kamera. Oni funkcionišu tako što prolazite bez zadržavanja, a kamera "hvata" one koji imaju povišenu temperaturu. Nisam siguran da su nabavljene kod nas i ali koriste se široko u svijetu. Kinezi su od 14. januara uveli taj sistem. Njima otkrivate onog ko je već bolestan, ali može Kinez da dođe zdrav pa da se razboli poslije nekoliko dana - objašnjava Radovanović.

Trenutno su oprečne informacije o tome da li se virus prenosi sa čovjeka na čovjeka, a ne zna se pouzdano i koliki je period inkubacije. Naš sagovornik je mišljenja da se može prenijeti sa čovjeka na čovjeka, kao i da je ovaj koronavirus sličan SARS koronavirusu:

- Može da se prenese sa čovjeka na čovjeka, ali koja je vjerovatnoća, kritično je reći. To je kao kod prethodnih koronavirusa - SARS-a i MERS-a, može, ali relativno rijetko. Prenosi se sa životinja. Recimo kod MERS-a glavnu ulogu imaju kamile. Ovdje se samo zna da su ti ljudi bili u ribarnici i na pijaci divljih životinja, ali postoji podatak da je jedan bolesnik zarazio više zdravstvenih radnika. Ima nagoveštaja da je moguće sa čovjeka na čovjeka. Što se inkubacije tiče, još se ne zna pošto je nova bolest. Međutim, skoro je izvjesno da će biti kao za SARS od 2 do 10 i malo više dana, a prosječna inkubacija za SARS je 5 do 6 dana.

Na pitanje da li je ovaj virus agresivniji od MERS-a i SARSA, kaže:

- Liči na SARS iz 2002. godine. Agresivniji je od običnog korona virusa koji dovodi do nazeba. Koronavirus je, inače, jedan od uzročnika nazeba. Tri puta se desilo, i to u ovom vijeku, da se prozli pa je jednom napravljen SARS, drugi put MERS, a ovo je treći put da izmijenjeni koronavirus dovodi do smrtnih slučajeva. Za sada virusološki liči na SARS, više nego na MERS, ali znaće se sve narednih dana.