Veselji: Definitivno formiramo vojsku Kosova

Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji izjavio je za prištinsku televiziju T7 da će vojska Kosova biti formirana i da će za to imati "istorijski najveću podršku" u Skupštini.

"Ovo je najbolji trenutak da transformišemo snage bezbjednosti u vojsku. Ne postoji nikakva sumnja da ćemo 14. decembra započeti proces i ubjeđen sam da će ovo biti zakon koji će dobiti najveću podršku u istoriji Skupštine Kosova", rekao je Veselji.

On tvrdi da će Vojska Kosova biti promoter mira i tolerancije na Balkanu, a da će, kako je rekao, provokacije ostaviti drugima.

"Mi smo pokušali da slijedimo put promjena Ustava i to je sada nemoguće zato što je 14 glasova manje da bi to uradili. Sa Srbima to nije moguće, imajući u vidu pritiske koji dolaze iz Srbije", kazao je on.

Govoreći o taksama koje su uvedene Srbiji, Veselji smatra da EU nema potrebe da bude ljuta na njih, jer su oni sve uradili da ispune svoje obaveze.

"Ja sam insistirao da taksa bude 100 posto. Oni su tražili moje mišljenje i ja sam rekao, ako ste sigurni da to možemo da izdržimo, onda neka takse budu 100 posto. Ne smije da dođe do toga da povučemo takse, treba da budemo odlučni u svojim odlukama" rekao je Veselji koji je predsjednik PDK.