Velike sile razgovaraju o Kosmetu

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da su SAD izrazile spremnost da organizuju ceremoniju potpisivanja sporazuma Beograda i Prištine i da pozovu i druge zemlje, te da su predstavnici Amerike i Rusije o tome razgovarali.

On je dodao da je američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džon Bolton o tome pričao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim.

"Njima je bitno da je Rusija saglasna i da u tome učestvuje, osim onog dela koji vodi EU. Velike sile moraju da budu garant dogovora pošto on mora da prođe i kroz Savet bezbednosti", rekao je Dačić za "Politiku".

Na pitanje koliko je za američkog predsjednika važno pitanje rješavanja problema Kosova, Dačić je rekao da Donald Tramp polazi od toga da može da se postigne dogovor Beograda i Prištine.

"Ukoliko se taj dogovor postigne, to je velika pozitivna stvar za ceo region i za sve ove zemlje koje bi bili garanti, uključujući i zemlju u kojoj bi se to potpisalo - SAD. To je plus za Trampovu politiku i za SAD", rekao je Dačić.

Naročito, dodao je Dačić, ako su oko toga saglasni Beograd i Priština, jer bi to bio njihov diplomatski uspjeh.

Dačić je rekao da je pregovarački proces u "totalnoj defanzivi i pat poziciji", a da bi se nastavio dijalog potrebno je da Priština povuče takse koje je uvela na proizvode iz Srbije.

On kaže da, za sada, nema nikakvih indicija da će doći do formalne promjene formata dijaloga, odnosno uključivanja Amerike.

Dačić kaže da, bez obzira na to koliko će sada EU da bude zauzeta svojim problemima, i dalje će se držati tog formata, ali će postojati potreba, kao što je Tramp rekao, da se ne izgubi momentum, da se ne čeka previše.

"Formalno, uključivanje SAD nije ni bilo predviđeno. Nisu oni nikada to ni tražili", rekao je Dačić.

Dačić je ocijenio da će se i zbog evropskih institucija dijalog naći u pat poziciji, jer predstoje izbori u EU, konstituisanje različitih organa, dok se specijalni predstavnik bira tek krajem godine.