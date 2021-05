Vanja Bulić: Mene su pratili, Marića tukli, a ubili Dadu Vujasinović

Novinar Vanja Bulić u dokumentarcu "Duboko grlo" govorio je o moći Državne bezbjednosti tokom devedesetih godina i opasnostima koje su proživljavali novinari "Duge" u tom periodu.

List "Duga" se tokom 90-ih godina pojavljivao kao antirežimski medij, a novinari su bili često na udaru političara i moćnika tada u Srbiji, među kojima je bio i Željko Ražnatović Arkan.

"Najbanalnije je bilo kada je Željko Ražnatović Arkan prijetio Milomiru Mariću i odbrojavao mu dane života. Zove ga svako malo da mu kaže koliko mu je vremena ostalo. Nazvao ga je tokom ljetovanja i rekao mu da ga motri njegov snajperista", pričao je Bulić o prijetnjama koje je dobijao Milomir Marić, tadašnji glavni urednik "Duge".

Marić je često u televizijskim nastupima govorio u sukobu sa Arkanom, a prošle godine je u intervjuu progovorio o tome šta je proživljavala i Dada Vujasinović.

"Dada je napisala da će Arkan sljedeći biti ubijen u Beogradu. On ju je odmah pozvao i rekao joj: "Ako te baš interesuje ko je sljedeći, to ste ti i Marić!" Zatim je na mene poslao čovjeka koji je bio 12 godina u zatvoru zbog trostrukog ubistva", rekao je tada Marić.

Kroz šta su prolazili tada potvrdio je i tadašnji novinar Milomira Marića, Vanja Bulić.

"Zove me jednom Tapi u redakciju, znam da je on bio saradnik DB-a što nije ni krio. On mi je rekao jedan će biti praćen, jedan premlaćen, jedan ubijen. Ja sam bio praćen, Milomir Marić prebijen, a ubijena Dada Vujasinović", rekao je Bulić.

Novinarka Dada Vujasinović pronađena je mrtva u svom stanu 1994. godine, a slučaj je okarakterisan kao samoubistvo. Ipak, istraga još uvijek nije odredila da li je smrt nastupila kao posljedica ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja.