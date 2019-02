Održana komemoracija Šabanu Šauliću VIDEO

U Skupštini grada Beograda održan je komemorativni skup povodom tragične smrti Šabana Šaulića.

Na komemoraciji su se okupile mnoge Šaulićeve kolege, javne ličnosti i poštovaoci njegove muzike, kao i njegova ćerka Sanela sa mužem Batom i sinom Lukom i Šabanov sin Mihajlo.

Kumovi pokojnog pjevača Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš već su stigli u Skupštinu grada Beograda, a za njima i Dajana Paunović, Beki Bekić, Hasan Dudić, Dragana Mirković, Snežana Babić Sneki i drugi.

Poslije emotivnih govora Šabanovih kolega, prijatelja i saradnika mnogi su se rasplakali i komemoracija je završena.



"Teško je prihvatiti istinu, najteže. Šaban Šaulić nije više fizički među nama, kralj narodne muzike. Kada je pevao verovali ste mu jer je u pesmu unosio svoju tananu dušu. Stvorio je toliko ličan stil da niko nije mogao da ga kopira. Počeo je karijeru jako mlad i sarađivao sa mnogim istaknutim umetnicima. Njegove oči bile su ogledalo njegove duše, iskrile su kada je bio veseo i radostan, baš ga tako pamtimo, teško će nam biti, ali ostaće njegova pesma. Neka je večna slava i hvala velikom Šabanu",rekao je predsjednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Dragiša Golubović.



Zorica Brunclik se potresla dok je govorila o svom kumu i prijatelju Šabanu, pa je u suzama održala govor.

"Naši ljudi tuguju u celom svetu, tuguje region, porodica je neutešna. Kumovi tuguju. Pre nego što bilo šta kažem, uvek sam se pitala što si baš mene izabrao, jer si povučen i tih, a ja sasvim suprotno. Sa kim ću, kume, ja da pevam, kada smo najčešće pevali zajedno? Na vašoj poslednjoj slavi ljutio si se što nema muzike, a ja sam htela da se ispričamo i bila sam srećna. Pričali smo i pravili planove, da udamo Zlatu, da oženimo Mihajla. Sve se, kume, prekinulo, sve to ne postoji. Ti si bio moj pevač, za sva vremena, putuj sa anđelima, naš ponosu i neka ti je večna slava", rekla je Zorica Brunclik.



"Danas tuguje cela Srbija i tvoj voljeni Šabac i milioni tvojih obožavatelja širom sveta, a to sam i ja. Tvoja Gordana, Sanela, Ilda, Mihajlo, unuci bili su tvoj hram, uvek si žurio kući da upiješ snagu, ljubav, lepotu, koja ti je bila potrebna posle dugih i teških putovanja, a oni su ti nesebično davali i uvek bili uz tebe. Družili smo se pola veka, radili, putovali i stvarali, delili smo dobro i zlo. Ostali smo nepobdivi tandem, rađali su se hitovi, a bilo ih je mnogo. Bio si moja večita insipiracija. Najlepše melodije i tekstove napisao sam za tebe, samo si ti mogao tekstove da dovodiš do savršenstva. Bio si dobar, pošten, skroman čovek, nisi ni sam znao koliko je veliki. Dogovorili smo se da ćemo da ostarimo zajedno, da se družimo u Krčedinu i pecamo. Izdao si me, otišao si pre mene i odneo deo mene", izjavio je Šabanov dugogodišnji saradnik Rade Vučković.

"Ušao si u srca miliona ljudi, ne može tek tako srce da nestane. Prazninu koju si ostavio nikada nećeš popuniti, porodice, kumova, prijatelja. Njima ostaje ponos što će moći da kažu da su potomci jednog velikana, Šabana Šaulića. Ostaju uspomene na svu pažnju i ljubav koju su darivao i ostaju pesme u koju si utkao dušu široku kao Dunav koji si toliko voleo. Horu anđela sada se pridružio najlepši glas. Verujem da pevušiš najlepše melodije, kao što si i ovde radio. Sada, voljeni Šabane, vreme je da se i ti malo odmoriš. Kralj muzike je sišao sa scene, legenda će živeti večno", rekao je Šabanov prijatelj.