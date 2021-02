Uz pjesmu Mine Kostić provociraju Belivuka u zatvoru - "Nevolja nevolju privlači, isti smo isti igrači"

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, koji se nalaze u pritvoru i na teret mu se stavlja više ubistava, navodno prima šifrovane poruke putem radio stanica, a jedna od njih bila je upućena kroz pjesmu "Isti igrači" Mine Kostić.

"Ja nisam imala pojma da se to uopšte desilo ni da je nastala tolika frka. Šta ja da radim, ne mogu da budem kriva zbog pesme. 'Nevolja' je takva kakva, niti ja imam bilo šta s tim emitovanjem niti sam ja u toj priči. Šta sad, da krivimo onog koji je pisao tu pesmu, budalaština, svako je mogao da je otpeva", rekla je Mina Kostić.

Uz pesmu je emitovan i pozdrav uz "potpis" jedne navijačke grupe drugoj.

"Nisam bila upućena u pozdrave navijača, ali ne bih volela da se dovodim u vezu s tom pričom", rekla nam je Mina i kazala da nikada nije imala neprijatna iskustva na nastupima.

"Pevala sam devedesetih, žestokim momcima, i pevala sam različitim klanovima i uvek su me poštovali i cenili. Ne bih o ciframa i da li su bili galantni, ali nikada nisam imala neprijatna iskustva, svi su me obožavali i cenili. Ljude koji me vole ne delim", rekla je ona.

Ovo su riječi pjesme Isti igrači:

Davala sam momcima imena ponedjeljak, utorak, petak ali ti nisi kao drugi ti si izuzetak,

Davao sam djevojkama fore od ponoći do zore mnoge su stajale u redu sa mnom noć da provedu,

Mi smo isti živimo od tuđih slabosti,

Nevolja nevolju privlači isti smo isti igrači sudbina to je znaš li znaš li baš smo se našli,

Padali su na koljena hrabri oko mene je minsko polje dubina dekoltea razoruža i karakter čelične boje...