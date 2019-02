Uspjeh u borbi protiv terorizma zavisi od saradnje država

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas u Vašingtonu da će uspjeh borbe protiv terorizma zavisiti od saradnje država, odnosno bezbjednosnih službi i policija, jer gotovo da nema grada u svijetu koji nije bio žrtva terorističkih napada.

Dačić, koji je u Vašingtonu učestvovao na ministarskoj konferenciji Globalne koalicije za borbu protiv "Islamske države", naglasio je da je Srbija spremna da pruži aktivan doprinos borbi protiv terorizma.

On je rekao da je veoma važno i to što se predsjednik SAD Donald Tramp obratio na konferenciji jer to pokazuje da je borba protiv terorizma tema koja je visoko na agendi SAD, prenosi Tanjug.

"Srbija je deo Koalicije za borbu protiv `Islamske države`. Upozoravamo na to da postoje veliki problemi, naročito kada je reč o regrutovanju stranih boraca iz našeg regiona", rekao je Dačić.

On je naveo da je sa područja Kosova i Metohije, kada se gleda ukupan broj stanovnika, bilo najviše učesnika u ratovima u redovima "Islamske države".

"Veliku opasnost predstavlja to što će se oni vratiti i što će se teroristička dejstva preneti i na naš region", upozorio je Dačić.

On je rekao da će Srbija nastaviti aktivno učešće u Koaliciji za borbu protiv "Islamske države".