Uskoro testiranje za sve koji žele da znaju da li su preležali koronu

Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić najavila je u ponedjeljak da se planira uvođenje brzih testova na antitijela, na osnovu kojih će se moći utvrditi je li neko preležao korona virus.

Brnabić je u izjavi za Televiziju Prva istaknula da cijena još nije utvrđena, ali da bi ti testovi trebalo da koštaju 1.000 ili 1.200 dinara (16 ili 19 maraka), navodeći da država neće ništa zarađivati na njima.

Prema njenim riječima, u ovom trenutku postoji prošireno testiranje za one koji imaju simptome, one koji rade u kolektivima i za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima.

Ona je istaknula da građani koji su dio velikog istraživanja, a u pitanju je 7.000 domaćinstava, neće plaćati testove.

Pročitajte još:

Radnik pao sa zgrade Klinike za psihijatriju i preminuo

Porodila se, pa bebu bacila u septičku jamu

Kragujevac: Mlađi sin našao mrtve roditelje, otac izvršio ubistvo i samoubistvo

Dječak se popeo na vagon pa poginuo od strujnog udara