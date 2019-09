"Ukoliko Kosovo uđe u Interpol, podnosim ostavku"

Kosovo na sjednici Interpola u oktobru sigurno neće biti primljeno u tu međunarodnu organizaciju, tvrdi šef srpske diplomatije Ivica Dačić.



Dačić dodaje da će ukoliko se to ipak desi podnijeti ostavku.

Uz podsjećanje da je već 15 zemalja povuklo priznanje samoproglašene kosovske nezavisnosti, Dačić tvrdi da će uskoro biti još novih nota za povlačenje priznanja i da će sa 116 broj zemalja koje su priznale Kosovo biti manji od 96.

''To nije moja individualna lična akcija, to sam se dogovorio s predsjednikom države Aleksandrom Vučićem, a iza toga stoji Vlada Srbije. To je od velikog značaja za pozicioniranje naše države jer ne bi toliko insistirali da se prestane s akcijom povlačenje priznanja da je to nešto što nema efekta'', rekao je Dačić.

"O glavi nam rade mangupi u našim redovima"

Šef srpske diplomatije i lider socijalista Ivica Dačić vjeruje da je potrebno da se promijene neki ministri iz SPS, jer, kako kaže, "nije ni Vučiću ni meni problem ovakva opozicija, već mangupi u našim redovima".

U intervjuu za ALO Dačić kaže da je Vučić uz pravu kad kaže da su promjene potrebne ne zato što neko radi loše već jer su same promjene bitne, prije svega zato što podstiču na novi, bolji rad.

''Isto važi i za mene, postaviću sebi cilj, koji ako ne ostvarim, povlačim se u penziju'', kazao je Dačić i precizirao da će svaki funkcioner SPS-a dobiti cilj koji mora da ostvari na predstojećim izborima.

To podrazumijeva, objašnjava, da će u svakom gradu imati cilj koliko glasova treba da osvoje, a ko to ne ispuni neće ostati na funkciji, a tu misli i na sebe.

Negira da se sprema da bude premijer, odnosno, kako spekulišu mediji, da time ucjenjuje Vučića, te objašnjava da su sve te priče podmetnute da bi se stekao utisak da su on i Vučić u sukobu, odnosno da se sakrije da oni zajedno rade za Srbiju.

''Ja sam predsjednik stranke koja izlazi na izbore, vodim listu, normalno je da sam kandidat te liste za premijera. Nije riječ da nekog ucjenjujemo, naravno da premijera predlaže onaj ko ima najveći broj glasova. A realno - zna se ko će osvojiti najveći broj glasova'', navodi.

Pominje istraživanje po kojem su dve najpopularnije stranke u Srbiji SNS i SPS, dok su opozicioni lideri Đilas, Jeremić i Tadić političari s najvećim brojem negativnih ocjena, te konstatuje: ''Dio opozicije okupljen oko Đilasa da ima bilo kakve šanse, nikad ne bi bojkotovao izbore...''

Opoziciji zamjera da nema nikakav program o važnim pitanjima zemlje, poput zajedničkog stava o Kosovu, odnosa prema Rusiji, stranim investitorima...

Kaže da je i ''golim okom'' vidljiv progres država doživljava, ''oni se protive što je rekonstruisan Trg republike, što se grade auto-putevi po Srbiji i otvaraju nove fabrike...''