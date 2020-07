"Ukidanje vanrednog stanja je istorijska greška, bili smo uvjereni da je epidemija prestala"

Epidemiolog Predrag Kon, član Kriznog štaba Srbije za borbu protiv korone kazao je da treba vremena da se vide efekti novih mjera, ali da mogu da se očekuju za 7 do 10 dana.

- Nikada nismo iskusili ovakve mjere, više će vremena biti potrebno da vidimo rezultat tih mjera nego prvi put. Za jedno 7 do 10 dana je ono što se očekuje. Mjere su već na snazi, i one su usporile oboljevanje, ali to se za sada ne vidi bar u Beogradu, koje je mjesto najvećeg rizika - kazao je dr Kon.

On je rekao da na Kriznom štabu nije uopšte govorilo o uvođenju policijskog časa, ali da to ne znači da je ta mogućnost isključena.

- Koliko sam ja shvatio, ne možemo da budemo u stalnom vanrednom stanju, što ne znači da je ta mjera isključena - kaže on.

Na pitanje da li su mjere rano popuštene i da li bi nešto drugačije uradili, sada kada vrate vrijeme unazad i vide kako se virus vratio, kazao je da da:

- Što se tiče vanrednog stanja i njegovog ukidanja, ono je došlo kao uvjerenje da je epidemija prestala i to je istorijska greška. Ali, morali smo da se vratimo ekonomiji. Moj odogovor bi bio da je sigurno trebalo energičnije i drugačije institirati na mjerama koje su postojale.

Objasnio je da se virus ponaša tako da mu uopšte ne smetaju visoke temperature, i istakao da je bitno da su mjere uvedene na mjestima superprenosa virusa gdje dolazi do stvaranja aerosoli i ubrzanog prenošenja.

- U Beogradu pratimo situaciju iz dana u dan. 14. jula imali smo 761 sumnju, a prije toga smo imali više od devet stotina. Tog dana je u jednom uzorku u Institutu Torlak, bilo 26 odsto sa teritorije Beograda - naveo je dr Kon.

Naveo je da su bolnice u Beogradu dupke pune, da ima više od 1.600 ležećih pacijenata i da se otvaraju novi kapaciteti.

Rekao je i da se malo smanjuje pritisak na kovid ambulante ali da je taj pritisak i dalje veliki na njih:

- Ali, treba ići u njih, jer građani u njima mogu dobiti zdravstvenu pomoć, i da idu kući. U njima se radi trijaža.

Danas Srbija ulazi u 21. nedjelju epidemije korona virusa. Kako je rekao, koliko se virus promijenio ostaće večno pitanje.

- Za sada mi vidimo isti virus koji na ogromnom broju daje promjene kako u uzrastu tako i u kliničkoj slici, koja je ozbiljna i kod mlađih, a stalno je takva kod starijih. Nema dileme da je situacija znatno ozbiljnija nego u martu i aprilu. Virus je u narodu. Epidemiološke barijere su potpuno probijene u Beogradu. Upravo zbog toga su maske obavezne na sve - naveo je dr Kon i dodao da su u najvećem riziku i da lje stariji od 65 i hronični bolesnici:

- Privatne zabave i žurke treba zabiraviti ovog ljeta bez obzira na to što svakom to teško pada. Najkonkretnija poruka je da samo zajedno možemo iz ovoga izaći. Nošenje maski onemogućuje virus da opstane, ako imamo njega kao neprijatelja onda je to način kako treba da se borimao i da dočekamo vakcinu ili kolektivni imunitet, ali se sada sve više govori o vakcini.

Bio je uzdržan oko prognoze za jesen u vezi sa korona virusom. Naveo je da se ne zna koliko je virus ušao u narod, i koliko se ljudi zarazilo.

- Taj kolektivni imunitet opet neće biti dovoljan. Zato je za očekivati u jesen ili poznu jesen da nam se opet dogodi novi talas. Ovo je još prvi talas, prvo treba da spustimo ovaj, pa da vidimo šta ćemo dalje - kazao je dr Kon.

Dr Kon je rekao da je ovo sezona groznice Zapadnog Nila, kojja je registrovana kod komaraca:

- Groznica Zapadnog Nila daje encefalitis, odnosno upalu mozgda ali vrlo često ima blage simptome. Svakako će i to sada biti problem.