Ukida se liječenje kod kuće, svi pozitivni na korona virus idu u kovid bolnice

Pacijenti kod kojih je potvrđen Covid-19 ne mogu se više liječiti u kućnoj izolaciji. Prema novim instrukcijama koje su od države dobile lokalne samouprave, oboljeli od ove zarazne bolesti, trebalo bi iz kućne izolacije da se prebace u improvizovane bolnice u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, odakle poslije trijaže, u zavisnosti od zdravstvenog stanja, kako je potvrđeno "Novostima", mogu biti upućeni i u kovid-bolnice.

Lokalne samouprave dužne su da postupe po ovoj instrukciji koju su dobile od Ministarstva zdravlja i Instituta "Dr Milan Jovanović Batut".

- To se, po odluci Vlade, odnosi na sve dijagnostikovane sa korona virusom. Razlog za donošenje ovako značajne odluke za zaustavljanje širenja infekcije virusom korona je dvojak: prvo što pacijenti sa dokazanim kovidom 19 u kućama mogu da šire infekciju na članove porodice i okruženje, a drugo je nepredvidivost toka same bolesti kovidom 19, jer i kod pacijenata sa blagim simptomima bolest može da eskalira, odnosno da dođe do pogoršanja koje može da ugrozi život oboljelog - objašnjava, za "Novosti", dr Verica Jovanović, direktorka "Batuta".

U obavještenju upućenom lokalnim samoupravama navodi se da je prema instrukcijama predsednice Vlade i usvojenim protokolima liječenja pacijenata kod kojih je dijagnostikovan kovid 19, bez odlaganja potrebno postupiti na sljedeći način:

- Pacijenti sa kovidom 19 ne mogu se više liječiti u kućnoj izolaciji. Pozitivni na kovid 19 prema usvojenim protokolima upućuju se isključivo u kovid-bolnice, prema teritorijalnoj distribuciji: Beograd - Beogradski sajam, Niš - "Čair", Novi Sad - Novosadski sajam.

Odluka se, kako je rekla dr Jovanović, odnosi na sve dijagnostikovane koji nisu u bolnicama, ali njeno sprovođenje će se, ipak, prilagođavati vremenu postavljanja dijagnoze i pojedinačnom zdravstvenom stanju svakog obolelog.

- Kada su u pitanju ranije dijagnostikovani slučajevi, postupaće se zavisno od toga koliko je prošlo od dijagnoze - objašnjava direktorka "Batuta".