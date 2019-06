Uhapšeno 62 ljudi: Osumnjičeni za dilovanje droge i iskorištavanje maloljetnika za pornografiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u cilju suzbijanja opšteg kriminala, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, u više odvojenih akcija uhapsili su ukupno 62 osobe zbog sumnje da su počinili različita krivična djela.



Uhapšeni se sumnjiče da su izvršili krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, teške krađe, razbojništva, prevare, ugrožavanje sigurnosti, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, falsifikovanje isprava, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju i mnoga druga krivična djela.

Takođe, protiv još devet osoba podnesene su krivične prijave u redovnom postupku.

Tokom više odvojenih akcija na teritoriji Republike Srbije policija je zaplijenila više od tri kilograma narkotika, tačnije više od pola kilograma kokaina, 1,2 kilograma amfetamina, oko 130 grama heroina, više od 1,2 kilograma marihuane i više od 300 komada ekstazija i drugih tableta.



Na teritoriji grada Beograda je otkrivena i jedna laboratorija za uzgoj marihuane u vještačkim uslovima.

Policija je u okviru ovih akcija zaplijenila i 1,1 kilogram eksploziva, četiri puške, od kojih je jedna poluautomatska, šest pištolja, tri revolvera, više stotina komada municije različitog kalibra i detonatorske kapisle.

Tokom akcije policija je oduzela 13.420 evra, 1.193 dolara, oko 170.000 dinara i više vozila. Takođe, oduzeta su i dva računara, eksterni hard disk i jedan laptop.

U stanu krio laboratoriju za proizvodnju marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su A. V. G. G. (1995) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla laboratoriju za proizvodnju marihuane u vještačkim uslovima sa više saksija sa biljkama marihuane u punom cvatu, kao i dva paketića sa ovom drogom, drobilicu, bočicu sa uljem kanabisa, 10.800 evra i 1.173 dolara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Pali dileri amfetamina i marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su V. M. (1973), S. S. (1972) i M. S. (1983) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana koje osumnjičeni S. S. koristi pronađeno je oko kilogram amfetamina, 73 grama marihuane, kao i manja količina kofeina koji služi za uvećanje mase amfetamina.



Oni se sumnjiče da su drogu prodavali na teritoriji Beograda. Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.



Krijumčarili Albance do zemalja Zapadne Evrope

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Beograd i Kragujevac, na području Beograda i Aranđelovca, uhapsili su M. G. (1981) J. M. (1994), M. V (1994), M. G. (1984), S. M. (1993), i T. L. (1994) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Oni se sumnjiče da su, od sredine marta do sredine aprila ove godine, pronalazili osobe albanske nacionalnosti sa područja AP KiM, koji su zainteresovani za ilegalno prebacivanje do zemalja Zapadne Evrope, koordinirali njihov prihvat i preuzimali ih na teritoriji Beograda, zatim prevozili do granice i organizovali im nedozvoljen prelazak državne granice.

Novac koji su uzimali na ovaj način dijelili su između sebe, u zavisnosti od uloge koju su u grupi imali.

Policija je prilikom pretresa stana koje osumnjičeni koriste pronašla i oduzela osam mobilnih telefona, kao i dva putnička vozila. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Uhapšen diler i djevojka sa kokainom, u automobilima krio oružje i eksploziv

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su D. K. (1976) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i J. Ž. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je kod J. Ž. pronašla paketić sa manjom količinom kokaina, a kod D. K. je otkriven paket sa oko 50 grama kokaina.

Nakon pretresa stana koji koristi D. M. policija je zaplijenila revolver, još 20 grama kokaina, manju količinu marihuane, dvije vagice i 2.250 evra.

Takođe, u vozilima koje koristi osumnjičeni D. K. „audi“ i „ford fokus“ pronađena su dva pištolja, kilogram i 100 grama eksploziva i detonatorske kapisle.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Pribavljao poronografski materijal na kom su djeca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odjeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, uhapsili su I. I. (1982) iz Zrenjanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

On se tereti da je, tokom dužeg vremenskog perioda, uz korišćenje posebnog softvera preuzimao fotografije i video snimke na kojima su iskorišćavana djeca u pornografske svrhe.

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronađeni su i oduzeti jedan računar sa tri hard diska, jedan laptop i USB memorija.

Osumnjičeni je priveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnom odjeljenju za borbu protiv visokotehnološkkog kriminala.

Obili prozor kancelarije u KBC "Dragiša Mišović", pa ukrali novac i nakit

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. S. (2000) i R. V. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teška krađa.

Oni se sumnjiče da su u junu u Kliničko-bolničkom centru „Dr Dragiša Mišović“ fizičkom snagom otvorili prozor i ušli u jednu kancelariju iz koje su uzeli 5.500 dinara, dva ručna sata i zlatni nakit.

Osumnjičeni su nakon policijskog zadržavanja do 48 sati, uz krivičnu prijavu, privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Ukrao cigarete vrijedne 400.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju uhapsili su S. J. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Sumnja se da je on, u noći između 6. i 7. februara ove godine, iz trafike u Vranju, ukrao veću količinu cigareta u vrijednosti od oko 400.000 dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Lažne tablice na "pasatu"

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. T. (1989) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprava.

Policija je prilikom saobraćajne kontrole u mjestu Korman zaustavila osumnjičenog, koji je vozio automobil marke „folksvagen pasat“, na čijoj prednjoj strani se nalazila registarska tablica koja pripada drugom vozilu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Pao kradljivac dva automobila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su D. S. (1974) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična djela neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

Sumnja se da je on ukrao i neovlašćeno koristio automobile marke "lančija" i "jugo florida".

Policija je pronašla vozila i vratila ih vlasnicima. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Žena iz kuće ukrala 13.000 dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su S. R. (1965) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično djelo krađa.

Sumnja se da je ona iz jedne porodične kuće, koristeći nepažnju vlasnice, ukrala oko 13.000 dinara.

Policija je dio novca pronašla i vratila vlasnici.

Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, privedena tužilaštvu u Kragujevcu.

Pali dileri iz Niša i Novog Sada

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su D. M. (1998) i N. K. (1994) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio N. K. pronašla oko 120 grama heroina, 20 grama kokaina, 50 grama marihuane, 10 komada MDMA, novac u iznosu od 14.000 dinara, vagicu za precizno mjerenje i dva mobilna telefona, dok je pretresom stana D. M. pronašla 14 mobilnih telefona, novac u iznosu od 24.600 dinara, 20 američkih dolara i 115 evra.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su S. V. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni pronašla oko 600 grama marihuane, oko 50 grama sjemenki i nekoliko stabljika marihuane, pušku sa skraćenom cijevi takozvani kratež, osam komada lovačkih patrona, digitalnu vagicu, dva mobilna telefona i novac u iznosu od 106.000 dinara.

U ovom gradu uhapšen je i N. Č. (1979) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni pronašla oko 270 grama kokaina, 60 komada tableta „trodon”, digitalnu vagicu, četiri mobilna telefona, automobil i 155 evra.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

Opljačkali kuću, odnijeli nakit

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su M. D. (1993) i N. K. (1993) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili dvije teške krađe.

Oni se terete da su zajedno sa Đ. D. (1997), koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, uz pomoć podesnog predmeta nasilno otvorili prozor na jednoj porodičnoj kući i iz nje otuđili srebrni nakit u vrijednosti od oko 20.000 dinara.

Nakon toga su na isti način ušli u drugu kuću, izvršili premetačinu i otuđili zlatni nakit u vrednosti od oko 20.000 dinara, kao i 4.000 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.