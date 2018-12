Uhapšeni nalogodovac i dvije osobe zbog paljenja kuće novinaru

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je da su uhapšeni nalogodavac i još dvije osobe zbog sumnje da su zapalili kuću novinara Milana Јovanovića u Grockoj.



Stefanović je naveo da su uhapšena lica čiji su inicijali A.M. (23), B.S.C. (35) i I.N. (41).

"Osumnjičeni I.N. dao je novac A.M. za izvršenje ovog krivičnog dela. A.M. se zajedno sa prijateljicom B.S.C. odvezao do kuće novinara Јovanovića. A.M. je izašao iz vozila, razbio prozor ciglom i ubacio flašu sa benzinom. Nakon toga su pobegli", rekao je Stefanović na konferenciji za novinare.

On je dodao da je A.M. nakon dva dana dobio novac za izvršeno djelo, prenose beogradski mediji.

Stefanović je naveo da se istraga nastavlja i prema drugim licima koja se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela.

Na kuću novinara portala "Žig info" Milana Јovanovića bačeni su molotovljevi kokteli u noći 11. i 12. decembra, koja je nakon toga izgorjela, a on ostao bez ičega.

Novinar je policiji prijavio i pucnjavu prije paljevine, a policija je našla jednu čauru.

Јovanović je rekao da je ranije dobijao pretnje zbog pisanja za taj portal u vezi sa izgradnjom kanalizacije u Vrčinu, kao i zbog tekstova o zloupotrebama predsjednika opštine Grocka.