Uhapšen zbog podstrekivanja napada na novinara

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je uhapšen muškarac M.E. iz Beograda, osumnjičen da je podstrekivao napad na novosadskog novinara Daška Milinovića.

On je dvojici naposrednih izvršilaca U.S. (25) i N.K. (24) iz Surčina ponudio nočanu nagradu ako napadnu i povrijede Milinovića.

Policija još intenzivno traga za N.K. koji je u bjekstvu.

Iz tužilaštva navode da se M.E. sumnjiči za krivično djelo podstrekivanje na napad, a U.S. i N.K. za krivično djelo nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu za koje je zaprijećena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Oni se sumnjiče da su 16. aprila u Novom Sadu napali novinara Daška Milinovića, kojeg je U.S. poprskao biber-sprejom u lice, dok mu je N.K. zadao tri udarca metalnom palicom.

Poslije saslušanja, a na osnovu prijedloga tužioca, Osnovni sud u Novom Sadu osumnjičenim U.S. i M.E. je odredio pritvor, prenose novosadski mediji.