Uhapšen sveštenik: Došao da osvešta vodicu pa počeo da pipka djevojčicu (14)

Sveštenik jednog sela u svilajnačkoj opštini uhapšen je zbog polnog uznemiravanja četrnaestogodišnje djevojčice.

Njemu je određen pritvor do 30 dana, a sumnja se da je neprimjereno dodirivao maloljetnu djevojčicu u čijoj kući je bio da bi svetio vodicu. Navodno je djevojčicu uhvatio za ruku i tražio da ga poljubi u usta.

Svešetenik je iskoristio to što su otac i brat djevojčice izašli iz kuće i poljubio je djevojčicu, ali je ona odbila da njega poljubi i pobjegla je iz kuće. Djevojčica je potom sveštenika prijavila policiji.

Seoski sveštenik se pred nadležnim organima branio tako što je rekao da je djevojčica bila tužna, da je htio da je utješi i da ju je poljubio "roditeljski".

Mještani sela u kome se to dogodilo kažu da je riječ o veoma dobrom svešteniku, koji je kod njih već petnaestak godina i prosto ne mogu da vjeruju da je on to uradio.

- Svašta se priča. Ne znam koliko je to tačno. On i meni sveti vodicu i poljubi moje kćerke, ali nikada to nisam shvatio kao polono uznemiravanje. Mislim da on to nije uradio iz tog razloga. Znam da je izgubio sina i brata i da je rastrzan zbog toga, ali ne mogu da vjerujem da je spreman da uradi tako nešto. On je najškolovaniji pop u svilajnačkoj opštini. Porodica djevojčice je takođe dobra i poštena, tako da ne znam šta da mislim - kaže mještanin sela iz kog je uhapšen sveštenik.