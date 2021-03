Pripadnici policije u Novom Pazaru uhapsili su lice čiji su inicijali D.L. (26) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo.

Sumnja se da je on danas u selu Lopužnje, kod Novog Pazara, zadao ubode nožem u predjelu stomaka muškarcu (48), od kojih je on na putu do bolnice preminuo, saopšteno je iz novopazarske policije.

Lokalni mediji prenose da je D.L. ubio strica i ranio njegovog sina nakon svađe na zadušnicama.