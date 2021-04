Uhapšen medicinski tehničar koji nije htio da pomogne Živku (56): Prijeti mu kazna do 12 godina

Zaposleni medicinski tehničar B.V. u Hitnoj pomoći u Sremskoj Mitrovici, koji je navodno otvorio vrata i odbio da primi pacijenta Živka Rakulića Baju (56), koji je ubrzo preminuo ispred ambulante u tom gradu, uhapšen je i određen mu je pritvor.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici navode da je pokrenut istražni postupak protiv jednog lica za teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi krivičnog djela nesavjesnog pružanja ljekarske pomoći.

- Navedenom licu određen je pritvor rješenjem Višeg suda - rekli su iz tužilaštva.

Zaprijećena kazna zatvora za to djelo je od 2 do 12 godina zatvora. B.V. je prema nepotvrđenim informacijama već ranije osuđivan i to za nanošenje lakih tjelesnih ozleda kad je pretukao jednog čovjeka.

Podsjetimo, Živko Rakulić preminuo je 1. aprila u ranim jutarnjim satima, kako se pretpostavlja od srčanog udara, ispred zdravstvene ambulante u Sremskoj Mitrovici, jer ga u Hitnoj pomoći nisu primili na pregled. Dok je u Domu zdravlja formirana komisija da ispita činjenice ovog slučaja porodica je podnijela krivične prijave protiv ustanove i zaposlenog.

Živka je njegov kolega sa posla doveo u Hitnu pomoć, koja se nalazi u dispanzeru na Savi u ulici Promenada. Na ulazu ga je sačekao medicinski tehničar B.V, koji mu je rekao da nije hitan slučaj i da se javi svom ljekaru u zdravstvenu stanicu.

Kolega je Živka potom odvezao do zdravstvene stanice u ulici Petra Preradivića, na drugom kraju grada, koja je u tom momentu bila zatvorena. U njoj je bila jedino čistačica koja je uradila šta je mogla - pozvala je Hitnu pomoć. Vrlo brzo Živko Rakulić je preminuo od srčanog udara ispred ove ambulante.

Hitna pomoć je stigla samo da konstatuje smrt.

- Uopšte ga nisu pustili u Hitnu pomoć, nego je ovaj samo malo odškrinuo vrata i pitao ga šta hoće. On je rekao da ga bole ruke, u strahovitim bolovima je bio, plače čovjek, vrišti, ovaj kaže "nisi ti za hitnu pomoć, idi ti kod svog ljekara". Otišli smo do ambulante koja nije radila, on je izašao tamo i šetka se, ja mu kažem "uđi u kola, hladno je", a on kaže da mu je lakše kad se kreće. Šetao se i u jednom momentu uhvati se za gelender i neki zvuk je ispustio i pade. Potrčim i pridržim ga i tada mi je umro na rukama - pričao je Živkov kolega.

Dan pred smrt Živko je bio kod svog sina gdje su slavili rođendan njegovog unuka. Nikada nije pio, niti je živio nezdravo, pa je poziv očevog kolege sa posla, da dođe do dispanzera jer je tati loše, njegov sin Živojin u prvi mah shvatio kao prvoaprilsku šalu.

- Znali smo da se šalimo kad je 1. april i prvo sam pomislio, ma nemoguće, kako moj otac može da bude loše. Ljudina. Krenuo sam da se spremam kad me je njegov kolega opet zvao i rekao da dođem što prije jer moraju u drugu zdravstvenu ustanovu. Dok sam vozio bicikl ka Sremskoj Mitrovici zvao me treći put i rekao da je otac umro i da je tu policija. Nisam i dalje vjerovao da je to moguće. Kad sam stigao tamo bila je samo policija. Hitna je već otišla. Pitao sam ih "gdje je" i vikao "nije to moj tata". Kleknuo sam na koljena i dopuzao nekako do njega, nisam imao snage da mu okrenem tijelo i da ga pogledam - rekao je Živojin.

Živko Rakulić je prema svjedočenju svog sina živeo pošteno i skromno. Radio je u jednoj firmi i bio dobrovoljni davalac krvi 30 godina.

Dao je krv čak 55 puta, ali ta dobrota mu se nije vratila.