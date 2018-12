Ubrzo manje od 100 zemalja koje su priznale Kosovo

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je obećao da će broj zemalja koje su priznale samoproglašeno Kosovo uskoro pasti ispod 100.

On kaže da će taj broj pasti i ispod polovine broja članica UN, kojih ima 193.

Dačić je za "Blic" rekao da su prištinske vlasti u ozbiljnim problemima, jer je za njih glasalo samo 76 zemalja za prijem u Interpol, od kojih dvije nisu članice UN - Kurasao i Sen Martin.

"Znači, samo 74 članice, a kažu da ih je priznalo 116. Prvi put je postalo jasno vidljivo da su sve to bile laži. Do sada su govorili da sve što pričam o povlačenju priznanja lažem, a sada to ističu kao veliki problem. Pa kakav je problem ako su sve to bile moje laži?", upitao je Dačić.

On je naveo da Priština spočitava Beogradu da vodi kampanju povlačenja priznavanja i time ugrožava dijalog, pri čemu je od početka briselskog dijaloga 2012. godine samoproglašeno Kosovo priznalo 26 država.

"Pa kako to tada nije ugrožavalo dijalog i iritiralo Srbiju?", upitao je Dačić.

Napominjući da SAD, Velika Britanija i Francuska na svakoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN pozivaju sve zemlje da priznaju nezavisnost samoproglašenog Kosova, Dačić je upitao zašto predstavlja problem to što mala zemlja kakva je Srbija poziva sve zemlje da ne priznaju Kosovo ili da povuku priznanje.

Priznanje samoproglašenog Kosova do sada je povuklo 11 država - Solomonska Ostrva, Unija Komora, Grenada, Dominikanska Republika, Surinam, Liberija, Sao Toma i Principe, Gvineja Bisao, Burundi, Papua Nova Gvineja i Lesoto.