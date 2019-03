Ubistvo Ćuruvije državna stvar o kojoj je odlučeno u vrhu države

Advokat Rajko Danilović ocijenio je da je dokazana krivica optuženih za ubistvo urednika "Dnevnog telegrafa" Slavka Ćuruvije, 1999. godine.

On smatra da je o tome odlučeno u vrhu države.

"Krivica je jasna sama po sebi. To je tužilac u završnoj riječi i rekao. Najčuvaniji čovjek u Srbiji 1999. godine bio je upravo Slavko Ćuruvija, koji je ubijen", izjavio je u intervjuu za današnju "Politiku" Danilović, koji je svojevremeno bio zastupnik Ćuruvijinog brata Jove, a zatim njegove životne saputnice Branke Prpe.

Izricanje presude za ubistvo Ćuruvije zakazano je za 5. april.

Upitan da li je istragu u nekim periodima kočilo i odsustvo političke volje da se slučaj rasvetli, Danilović je rekao:

"Naravno, uvijek se postavlja pitanje političke volje, jer se bez nje ništa ne može riješiti. Možda je ona imala nekog uticaja, ali ovdje su objektivne stvari bile takve da su ubistvo organizovali neki dijelovi državnih organa, fokusirajući se na Ćuruviju, kao najvećeg neprijatelja, u situaciji kada nas je bombardovao NATO".

Na pitanje ko su bili nalogodavci, on je dodao: "Vjerovatno Slobodan Milošević i Mira Marković. To je isti nalogodavac. Ubistvo Ćuruvije je bilo državna stvar o kojoj je odlučeno u vrhu države. To je političko ubistva par ekselans".

Danilović je, takođe, ocijenio da je tužilaštvo učinilo ogroman napor da cijelu stvar riješi.