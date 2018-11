U šumi pronađeno obezglavljeno tijelo žene

U selu Veles kod Čačka u Srbiji pronađen je kostur ženske osobe. Pronašao ga je šumar koji je rekao da je tijelo bilo bez glave.



Kako pišu "Novosti", tijelo je otkriveno prošlog vikenda, a nije imali ni donje ekstremitete.

Na osnovu garderobe, torbe i mobilnog telefone koji je pronađen nedaleko od leša, ustanovljeno je da se radi o Snežani Miletić (59) iz Guče, čiji je nestanak rodbina prijavila 5. septembra prošle godine.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a potom je naložena obdukcija, koja će utvrditi uzrok smrti nesrećne žene, a prema prvim pretpostavkama, vjerovatno je da se radi o – svirepom ubistvu.

Rodbina je odmah poslije nestanka, posumnjala da je Snežanu zadesila kakva tragedija, jer je nestala pod veoma sumnjivim okolnostima. Naime, ona je kobnog dana doznala da njenu šumu, koja je četiri kilometara udaljena od Guče, i koja se nalazi na imanju njene majke, neko bespravno siječe. Jedan od komšija je Snežanu odvezao do zabrana, a on dalje produžio svojim poslom.

"Rekli su joj da su u šumu došli ljudi iz Kraljeva, odnosno da su do šume stigli autom kraljevačkih registarskih oznaka, i da su počeli da sijeku. Ona se u to i uvjerila, pošto je to i ispričala rođaki mobilnim telefonom prije nego što joj se gubi svaki trag", ispričao je jedan od Snežaninih rođaka.

Bezuspješna potraga za Snežanom trajala je danima, u potrazi su bili uključeni šumari, lovci, policija sa psima tragačima, rodbina, prijatelji, međutim, ništa nije dalo rezultata.

"Šuma u kojoj je pronađena je znatno udaljena od njenog zabrana. Ona je bila srčani bolesnik, i ne bi mogla da pređe toliko veliki put. Sumnjamo se da ju je neko ubio i potom obezglavljen leš ostavio na tom mjestu. Jer, nijedna zverka u šumi nije u stanju da otkine glavu i noge i odnese ih. Pretražili smo sve delove ove šume, ali od lobanje i ekstremiteta nema ni traga", kazali su Snežanine komšije koje su učestvovale u potrazi.

Snežana je kako pričaju njeni rođaci, bila veoma dobra žena, nije imala nikakvih sukoba, niti je ikada ikoga povredila. Imala je sina Milana i ćerku Milu. Oboje su porodični ljudi.

DNK analiza

Viši javni tužilac u Čačku Ivan Zarić, kazao je da su pronađeni ostaci ljudskog skeleta u šumi nadomak sela Veles, ali nije potvrdio da se radi o posmrtnim ostacima žene koja je nestala prije godinu dana, već da to tek treba da se ustanovi.

"Tačno je da su pronađeni ostaci ljudskog skeleta, ali ko je, šta je to tek treba da se utvrđuje i pod kojim okolnostima je nastala smrt, odnosno, da li je bila nasilna. O kome se radi tek treba da se dokaže. Treba da se uradi DNK, a dok stigne izveštaj proći će vrijeme. Tek tada ćemo znati o kome se radi", kazao je Zarić.