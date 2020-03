Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je u današnjem obraćanju građaniima Srbije da se u zemlju vraćaju građani iz inostranstva kojima je potvrđeno da su zaraženi virusom korona.



- Od juče su počeli dani ubrzavanja epidemije, dani pred nama su izuzetno važni. Ulazimo polako u treću nedjelju, tako da se borba nastavlja, svi se pripremamo za dalje.

Brnabić je ponovila apel svim Srbima koji se vraćaju iz inostranstva i rekla da će svi morati da budu u karantinu. Ona je rekla da molbe nje i predsjednika Vučića nisu uslišene i da su na Batrovcima danas kilometarske kolone.

- U Srbiju se vratilo 65. 142 naša državljana koji su boravili u inostranstvu. To će za nas biti poseban bezbjednosni izazov. Mi u ovo trenutku, zbog bezbjednosti građana, imamo podatke da se u Srbiju vraćaju naši građani iz inostrantva kojima je potvrđeno u zemljama u kojima borave da su zaraženi korona virusom i da lijekovima snižavaju temepraturu, dolaze ovde i mi ih stavljamo u izolaciju ili ih hospotalizujemo - rekla je Brnabić.

"U ovom trenutku patriotski je bilo da su ostali u zemljama u kojima s u živjeli, i tamo se liječili. Ali tamo se zdravstvena zaštita plaća, a ovdje je besplatna. To nas sada neizmjerno opterećuje. Na kraju, vidjeli ste primjere naših fudbalera, gdje imaju milionske ugovore, a dolaze ovde i nisu u izolaciji. Mi smo danas na sjednici Vlade potvrdili da za one od povratnika koji prekrše mjere izolacije, obijezbedili smo objekte u Vršcu, POžarevcu i Pirotu, koji će služiti za njihov smještaj. Ako prekšte izolaciju biće u ovim objektima pod stražom. Ako takvo lice zarazi druga lica, može mu se izreći kazna od 1 do 8 godina zatvora. Ako usljed zabrane kretanja takvo lice uzrokuje smrt, kazna je od 2 do 12 godina", rekla je Ana Brnabić.