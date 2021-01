U Srbiju sutra stiže kineska vakcina

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je da bi sutra u Srbiju trebalo da stigne prvi kontigent kineskih vakcina protiv virusa korona.

Prema njegovim riječima, moguće je da već u nedjelju ili ponedjeljak počne vakcinacija građana koji su izrazili interesovanje za vakcinisanje kineskom vakcinom.

- Sutra bi trebalo da stigne kontigent kineske vakcine, nakon čega će biti ispitano da li ona ispunjava sve zakonske norme Republike Srbije i ako vakcina bude prešla sve te pragove i bude odobrena, moći ćemo da počnemo sa vakcinacijom građana koji su se izjasnili da žele da se vakcinišu tom vakcinom - rekao je Gojković na konferenciji za novinare Kriznog štaba Srbije.

On je istakao da je veliki uspjeh Srbije to što su nabavljene tri različite vakcine. Kako je naveo, ovo je tek početak vakcinacije i istakao da se i dalje očekuju ozbiljni zadaci kako ne bi došlo do propusta.

Gojković je rekao da je Fajzerova vakcina dobila trajnu dozvolu, a to se očekuje i za rusku i kinesku vakcinu. On je dodao da će proizvođači kineske i ruske vakcine obezbijediti veću količinu vakcina u prvoj isporuci i da ne bi trebalo da bude problema sa količinom za revakcinaciju.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da nije realno očekivati popuštanje mjera u Srbiji s obzirom na novi soj virusa korona u Evropi i početak rada škola.

Kon je podsjetio da će škole početi da rade normalno u okviru programa kakav je bio pripremljen u decembru.

- Nema vidljivog razloga zašto bi se oklijevalo i odlagao početak - istakao je on.

Kon je rekao da će, međutim, početak rada škola dovesti do povećanja akutnih respiratornih infekcija i da ne bi trebalo da nikoga iznenadi ako se pojavi grip.

Što se novog soja virusa tiče, kaže, da je teško vjerovati ako se širi po Evropi da neće doći i kod nas.

- To nije nemoguće. Mi jesmo u silasku. Imamo vakcinu i jesmo u boljoj situaciji u odnosu na neke evropske zemlje - dodao je on.