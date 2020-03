U Srbiji još dvoje ljudi preminulo od korona virusa

U Republici Srbiji je do 15 časova 28. marta 2020. godine registrovano ukupno 695 potvrđenih slučajeva COVID 19.

Testirani su uzorci 371 osoba od kojih je pozitivno 131 i na novi korona virus. Ukupno 334 osobe su u bolnici.

- Još dvoje ljudi danas je preminulo. Preminula je žena na Infektivnoj klinici, bila je 8 dana na respratioru i imala probleme sa štitnom žlezdom - rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Drugi preminuli je muškarac u Nišu. Bio je star 63 godine i imao je čitav niz zdravstvenih problema. Još 9 ljudi je u teškom stanju, dodao je ministar.

- Mi smo donijeli odluku da se policijski čas produži vikendom od 15 sati - rekao je Lončar.

Predrag Kon je rekao da nisu besmisleno pričali o gvozdenoj disciplini.

- Virus ima veći potencijal za prenošenje nego što je dosad imao, jer veći broj ljudi nosi virus. Jedini način da se spremi masovna zaraza je da se spreči kontakt. Mi sada bilježimo ono što je bilo prije 4, 5 dana. Dosad smo imali relativno zadovoljavajuću situaciju, dobili smo jednu nedjelju. Ovaj strmi poraz - danas je 71 osoba u Beogradu novozaražena, a to je najveći porast do sada - ako se nastavi, 10-struko će biti veći broj do kraja iduće nedjelje - rekao je Kon.